2018年09月11日 04:11 中國時報 姜雯

燈亮了。她趴在冰箱前抓出一條巧克力，撕開包裝紙。巧克力裡包了堅果仁，窸窸窣窣掉了一地。她大口吞嚥。她看我。

她在房間裡走來走去，用手拉扯頭髮，髮絲掉在地上，一簇一簇，黑漆漆，好像外面下著的黑雨。在夜晚下的雨都是黑色的，是墨水的顏色，所以夜晚的天空和草地才是黑色的。否則天和地怎麼會失色，光明本該屬於光明，色彩也該屬於色彩。只有染了這夜裡的雨，這綿延不絕、永不停歇、洪水猛獸一般的黑雨，世界才會失了光明和色彩。可惜我從未見過洪水，也不曾看過猛獸，只有這雨，這夜。

我聽見她嘔吐，還有抽水馬桶的聲音。抽水馬桶從昨天開始就堵住了，她努力按下按鈕，只有咕嚕咕嚕，噗嗤噗嗤。咕嚕咕嚕彷彿是一種鳥的聲音，我在窗邊見過它們，飛過來的時候它們左顧右盼，用嘴啄食鐵窗上的紅色鐵鏽，然後它們停下看我，咕嚕咕嚕，好像嘲笑的聲音。它們飛走的樣子一點留戀也沒有，它們擁有天空。我相信它們肯定也不會記得我，感情都是虛妄的，又何況只是這滄海裡的一瞥。咕嚕咕嚕，唯一的記憶也被馬桶沖走了。

她又開始洗澡了。這是她今晚洗的第三次澡了。她一失眠就會不停洗澡，水都從浴室漫出來了，她還不停下，這個蠢女人。她洗澡的水非常燙，我憎恨那熱水。她把皮膚淋得通紅，並且不斷抓撓自己，好像身上爬滿了螞蟻一樣。不要再抓了，手臂上的傷口已經被熱水燙的泛出了白皮，又被她抓掉，露出殷紅的肉。她的身體算不上好看，發育不全的胸部扁平得貼在胸口，腹部因為暴飲暴食略微鼓脹，但是四肢又瘦得離奇，整個人就像一隻被線牽住的氫氣球，隨時就會在空中爆炸。就連陰毛也不好看，雜亂無章得堆放在那裡，彷彿是荒涼許久的大漠。

她在水裡自慰。她把纖細的手指按壓在陰蒂上來回遊走，眼角的皺紋慢慢舒展開來，身體隨著手指的加快顫抖起來，呼吸聲越來越來大，嘴唇微張，就連腳趾也在水裡緊繃起來，當身體處於一個緊繃的極限時，她突然沒了聲音，表情猙獰，隨著身體的猛烈顫抖之後平靜下來，然後發出一種嚶嚶的聲音。鬆懈下來的身體顯得更加醜陋不堪，彷彿一塊泡在水裡解凍的生肉，隨時會被拿去烹煮。

她沒日沒夜的自慰。有一次她掐住我的脖子，用盡全身力氣抱著我自慰，我的身體隨著她的顫抖而顫抖，我可以聞到她嘴裡的煙味，和身體裡迸發出的慾望，那種透著深層寂寞味道的慾望，反反復復自我掙扎中的絕望，以及想要與人靠近，卻無法靠近的無望。我隨著她高潮后的癱軟一起昏睡在床上，我幾乎被她掐死。但這並不重要，活著原本就是沒有希望的，死亡不過是待在永恆的夜裡，而我們早已活在一望無盡的黑寂中。活著和死去並無分別。

凌晨五點。她躲在窗簾後面抽煙，這是她最喜歡的位置。窗簾後是一面落地窗，從窗戶望出去是另一棟大樓。一樣的高度，一樣的設計，一樣的窗戶，一樣睡不著的人。對面六樓的住戶也總是不睡覺，他在陽台上種了茶花，他喜歡在夜裡澆花，幾乎每隔一個小時就要澆一次，也許他太愛這些花，用一種接近謀殺的方式在愛它們。她看他澆花，熄燈，一小時后又亮起，六點，她終於累了，躺在地上睡著了。

開始有螞蟻從四面八方朝冰箱前殘留的巧克力屑邁進，又被溺在浴室漫出來的水裡。她不知道浴室外面的牆角已經發霉，也不知道冰箱底下還有食物殘渣，更不知道在這房裡已經死了無數的螞蟻。它們的死法千奇百怪，有的溺死在沐浴露的泡沫裡，有的爬進啤酒罐困在瓶底，有的被黏在滴在地上的蜂蜜裡，有的被拖把打飛又甩在牆上，還有的被我一隻一隻碾死了。不過，我也睏了。

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烘乾機裡的衣服已經轉了五百四十二次了，離衣服全部烘乾還有四百五十八次。實際轉數可能更多，或者更少，但這些並不重要。就像角落桌子上陳列的襪子、內褲、長褲、襯衫，甚至還有尿布和球鞋，這些被人遺忘的物件在這裡日復一日等待和失落，就像烘乾機的轉數一樣淹沒于浩瀚的日常中，被忽略的和被遺忘的總是不重要的。

這裡是我工作的地方，一家開在社區裡的洗衣店，隱蔽在繁雜街道與騎樓之中。洗衣店的周圍都是餐飲店，人潮總在中午和晚上來，來了又散去。洗衣店倒是數十年如一日，總是剛剛好的時間，剛剛好的客人，店裡五台洗衣機五台烘乾機總是剛剛好得轉動著，一切都是剛剛好的樣子。

我主要負責管理這些洗衣機的洗衣秩序，先洗哪位客人的衣服，哪台烘乾機需要修理，洗衣機需要定期做消毒。日子久了，倒和這些機器產生了感情。聽它們轉動的聲音就知道衣服是不是快洗好了，機器是不是出了故障。機器上的任何一個按鈕我閉著眼睛也知道功能，浸泡、清洗、脫水、烘乾。機器和人一樣有喜怒哀樂、生老病死。

一天晚上我聽到一台洗衣機在凌晨兩點發出巨大的轟隆聲，然後聲音慢慢變小，又逐漸變成一種細碎軟糯的嚶嚶的哭聲。我摸著白色的機身問它怎麼了，它告訴我今晚將是它生命的最後一晚，死亡令它有些難過。我拍著機身安慰它，我說生和死都一樣，活著是為了趕赴死，無非從一場絕望走入另一場絕望。後來它就不哭了，繼續嗡嗡得轉動。第二天機器就報廢了。我叫來了拖車把它撤走。沒多久新的洗衣機送來了，聽著它嗡嗡得轉動著，彷彿什麼也沒改變。

洗衣店裡常常來一些疲倦的人，通常會來洗衣店洗衣服的都是疲倦的人。深夜加班回家的公司女白領，抱著染著咖啡漬的白襯衫、款式相同的過膝黑筒裙、褲襪、內衣內褲，一股腦丟進洗衣機裡，然後坐在地上抽煙發呆，用煙灰在地上塗抹出一個笑臉。在社區做保全的中年喪妻男子，常常拿著三五套保全制服還有一些顏色雜亂的T恤，有一次他把一雙軍綠色的球鞋也一起丟進洗衣機，眼神怔怔得看著鞋子和衣物毫無分別的攪在一起。我想他的生活也是這樣得毫無分別，睡著和醒來、吃飯和排洩、歡喜和憂愁、活著和死去。有一個母親，總是來洗衣店清洗一大堆的尿布，也可能是誰家的保姆，我從未見過小孩，卻從那些尿布的腥臭味上聞到了生命最初的味道，是一種過度膨脹的愉悅與無知，迫不及待想要在這世上走一遭。還不知疲倦呢。

有一個女人，常常在關店前的一個小時來洗衣服，洗衣店凌晨兩點關門，她通常在凌晨一點來。有時候幾乎把家裡所有能洗的衣服都搬來了，床單、被單、枕套、浴巾、各類衣物，把洗衣機塞得滿滿當當，卡吱卡吱發出抱怨的聲音。有時候她又只帶來一塊桌布，丟在洗衣機裡彷彿掉進了黑洞一樣消失。

這個女人膚色蒼白，一雙又深又大的眼睛像黑夜一樣鑲嵌在她的臉上，有時候她看你一眼，你就好像立刻會迷失在那黑夜裡。她的身體纖細得像裹在糖上的糯米紙，彷彿含在嘴裡立刻會化開，殘骸又會和糖一起黏在牙齒上，是一種輕薄但卻吹不散的黏膩感。她全身都是細的，包括胸部，只有小腹略微凸起，是上了點年紀的身體。她來的時候都會抱著一隻橘色虎斑貓，用繩子綁住貓的頭腳。

凌晨一點通常沒什麼客人，我們時常兩人一貓，與一屋子的機器對峙。那時候，時間是靜止的。我聞得到她身上糖漿的味道。

她今天很早就回來了，照例帶回一些蔬菜生鮮坐在電視機前。她抱著我說，你知道今晚是聖誕夜嗎？

其實我分不太清楚所有節慶的差別。日子總是這樣過的，要吃飯、喝水、排洩、睡覺，人還有一些額外的瑣碎，諸如工作、社交、感情。所以節慶無非是找一些藉口，試圖讓人從煩冗的日常中逃逸，企圖用一個謊言蒙蔽另一個謊言。

工作耗盡了她所有的力氣，所以大部分時間她是不會對我說話的，但她偶爾也會企圖從我這裡尋找答案，好像在尋找一塊神祕寶藏。你知道節日是為了讓人忘記生活本身的痛苦嗎？你知道沒有人可以真正靠近另一個人嗎？你知道感情無非是一個人陪著另一個人，演一齣讓彼此看起來不那麼寂寞的戲嗎？不過真相也往往和寶藏一樣，總是徒勞，總是虛無。即便真的有曠世奇珍，也只會被少數人尋到。

天色漸漸變暗，電視機的光在我們臉上閃爍，屏幕裡的男人一邊和女人接吻，一邊把手探入女人裙下。她的眼睛緊緊盯著屏幕，青蝦在她手上甩著尾巴，濺了我一臉水。她對於蝦的掙扎無動於衷，眼睛一刻也不離開電視屏。突然畫面變暗，音樂聲響起，廣告時間。她這才低下頭，左手握住蝦身，右手捏著蝦頭，一扭，蝦子就安靜了。然後她把蝦子去頭、去殼，留下一條晶白的肉丟在碗裡。有一些蝦鬚、蝦腳就散落在地上。

七點。炒菜。

八點。吃飯。

九點。洗碗。

十點。洗澡。

十一點。睡覺。自慰。洗澡。自慰。

十二點。打開電視。抽煙。轉台。抽煙。轉台。轉台。轉台。

電視上突然出現一個男人，穿著劣質聖誕老人裝束手舞足蹈，他說，今晚聖誕夜，如果你還 沒睡著，將會有奇妙的事情發生哦。

她突然眼睛一亮，衝出門去。

我從窗口看她，樓下的狗一直吠個不停。（待續）

(中國時報)