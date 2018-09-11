2018年09月11日 04:11 中國時報 陳家帶

蕭邦兩首

之一

晚餐時彈蕭邦

晚餐時彈蕭邦第八號夜曲

霞海那邊遼闊的草原淨空

虛席以待綠光一束

金星，不忍就此升幕

寒鴉滑翔

馱負暮色

向晚鐘朝聖--

耳語喧嘩

搖動樹林的靜

缺月以行板

為離別注疏

墨藍空氣催眠

傾倒 迷亂 祈禱

異國沙灘，漲潮猜忌退潮……

晚餐時彈蕭邦第八號夜曲

沙龍鋼琴家魂兮歸來--

晚禮服 愛押漂亮韻腳

葡萄酒 昇華了一個和絃

百年勝事封存完好如初

不忍就此停杯投箸

不忍就此掩上琴譜

之二

晚餐後彈蕭邦

晚餐後彈蕭邦送葬進行曲

那台懷舊鋼琴差不多

要咳出幾公升的淚

才能滿足觀眾的品味--

高而華之，大而化之

白鍵黑鍵心蕩神馳

更深 更厚 更暗

音階愈來愈陌生

木屑，羽毛，塵土一片片

落向浪漫派的萬花筒

不意引出內在深淵

小調的憂鬱

琴蓋高舉，目空一切

手指重敲，目空一切

儀式，目空一切

死亡，目空一切

晚餐後彈蕭邦送葬進行曲

人間至幽至長的一道驚嘆號

讓往事曝光再曝光

送行隊伍解散

按下去 遠端

離譜的溫柔

驚為天人永隔

落葉紛紛殉身湖面

不知何時這台鋼琴竟然

咳出整個病肺來--

新月舉牌

抗議一支寫得極好

卻完全彈亂了的奏鳴曲

美，亦目空一切

附記：蕭邦送葬進行曲，為降b小調奏鳴曲的第三樂章。此曲旋律、節奏俱優，和聲出色，被全世界廣泛運用於葬禮音樂。

(中國時報)