中國時報
陳家帶
蕭邦兩首
之一
晚餐時彈蕭邦
晚餐時彈蕭邦第八號夜曲
霞海那邊遼闊的草原淨空
虛席以待綠光一束
金星，不忍就此升幕
寒鴉滑翔
馱負暮色
向晚鐘朝聖--
耳語喧嘩
搖動樹林的靜
缺月以行板
為離別注疏
墨藍空氣催眠
傾倒 迷亂 祈禱
異國沙灘，漲潮猜忌退潮……
晚餐時彈蕭邦第八號夜曲
沙龍鋼琴家魂兮歸來--
晚禮服 愛押漂亮韻腳
葡萄酒 昇華了一個和絃
百年勝事封存完好如初
不忍就此停杯投箸
不忍就此掩上琴譜
之二
晚餐後彈蕭邦
晚餐後彈蕭邦送葬進行曲
那台懷舊鋼琴差不多
要咳出幾公升的淚
才能滿足觀眾的品味--
高而華之，大而化之
白鍵黑鍵心蕩神馳
更深 更厚 更暗
音階愈來愈陌生
木屑，羽毛，塵土一片片
落向浪漫派的萬花筒
不意引出內在深淵
小調的憂鬱
琴蓋高舉，目空一切
手指重敲，目空一切
儀式，目空一切
死亡，目空一切
晚餐後彈蕭邦送葬進行曲
人間至幽至長的一道驚嘆號
讓往事曝光再曝光
送行隊伍解散
按下去 遠端
離譜的溫柔
驚為天人永隔
落葉紛紛殉身湖面
不知何時這台鋼琴竟然
咳出整個病肺來--
新月舉牌
抗議一支寫得極好
卻完全彈亂了的奏鳴曲
美，亦目空一切
附記：蕭邦送葬進行曲，為降b小調奏鳴曲的第三樂章。此曲旋律、節奏俱優，和聲出色，被全世界廣泛運用於葬禮音樂。
(中國時報)