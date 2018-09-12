台大、興大研究指出 深澳電廠一旦啟用 15年害死576人

2018年09月12日 00:45 中國時報 廖德修 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠空汙15年致死人數推估

年底九合一大選煙硝味越來越濃，新北瑞芳深澳燃煤電廠爭議也持續發燒，成了藍綠攻防焦點之一。環團綠色和平與台大公衛學院、興大工學院，針對深澳電廠對民眾可能造成的健康風險進行研究，昨日公布結果指出，深澳廠若於2025年營運，產生的PM2.5將籠罩各地，至2040年全台恐將累積576件死亡案例，包含145件早死個案。報告震撼人心，將為選戰投入變數。

排放PM2.5致癌 空汙擴及全台

綠色和平公布的健康風險評估顯示，深澳電廠營運後的15年間，推估有576人因罹患缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病致死。雙北尤其嚴重，新北市198人最多、台北市90人居次，甚至連南台灣的高雄市也有15人。

中興大學工學院副院長莊秉潔說，這次發布的健康風險評估報告，是結合「GTx空氣品質模擬模型」與「健康風險評估模型」，推估深澳燃煤電廠營運後的15年間，排放的PM2.5不只讓北部6縣市平均年增量超過0.2微克，對全台空氣品質都有危害，也會讓中部已經嚴重的空汙雪上加霜。

綠色和平能源專案主任張凱婷表示，深澳電廠對PM2.5的增量看似不大，但即使是微量增幅，都會造成健康風險，而且燃煤電廠產生的PM2.5已被列為一級致癌物，日積月累，將會提高發生肺癌、中風、心臟疾病、慢性呼吸疾病與氣喘等疾病。

燃煤猶如殺人 不能有電就好

台大公衛學院院長詹長權表示，美國加州已全面廢煤並發展綠能，身處21世紀，一個有為的政府不應只是做到「有電就好」，而是要提供乾淨能源，像燃煤電廠就是「殺人電廠」，這次的研究報告已提供足夠科學根據，希望政府聽進去。

綠色和平呼籲，各國大多致力於淘汰燃煤電廠，發展再生能源，政府應主動撤回深澳電廠案，聚焦綠能發展，兼顧環境永續與民眾健康。

環署質疑 台電抨擊數據失真

對此，環保署指出，美國模式中心針對於新汙染源模擬增量推薦5種擴散模式，但不包括綠色和平與學者採用的GTx空氣品質模擬模型，因此綜合國內外的看法，此種模式是否適用於健康風險模擬研究，仍有待釐清。

台電則不滿環團評估重炮回擊，強調其模擬方式主要用在火災煙流，以此推估會失真，造成大眾恐慌。台電並諷刺環團使用模式犯下兩大謬誤，造成數據失真，一是模擬項目不對，另是模式早就過期，怎能拿來套用。

台電發言人徐造華指出，據環保署研究，我國PM2.5境內來源中，來自電力業量僅占約4.5％到9.9％，小於餐飲業、大貨車、道路揚塵等，依照環團此論點推估，怎不去說因餐飲業、大貨車、道路揚塵而死的人更多！

(中國時報)