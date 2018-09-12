柯5萬職缺 掀蟑螂、王八蛋口水戰

台北市長柯文哲。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
民進黨台北市長參選人姚文智。（本報資料照片）

北市府盤點出5萬人次工作，表示優先照顧退休公教人員，被質疑違反《就業服務法》。民進黨台北市長參選人姚文智昨狠酸柯市府違法，強調自己當市長會照顧退休公教，但他絕不會把工作優先留給參與反年改、破壞世大運的「王八蛋」。

全國公務人員協會理事長李來希則說，這根本就是柯文哲和姚文智兩隻政治蟑螂在互咬，中槍的卻是甚麼話都沒有說的軍公教。

姚文智狠酸柯 邊罵人邊給特權

姚文智昨表示，北市府準備釋出5萬個工作機會優先給退休公教，不只違反《就服法》，甚至涉及違憲。若是他當市長，不會把職缺和學校代課機會留給已退休的人，反而會優先進用年輕人、經濟弱勢和流浪教師，市府有很多措施可照顧退休公教，但若要把工作留給反年改、破壞世大運的「王八蛋」，他做不到。

不過，這番言論一出，隨即引來批評聲浪。八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷說，柯文哲的做法，當然是選舉考量，未必會增加選票，可是姚文智的說法太冷血，讓人不齒。

公教團體批姚 傷口撒鹽換選票

吳斯懷痛批，姚文智是繼續割裂族群、激化族群對抗，傷害被民進黨違法違憲改革的退休軍公教警，因為這群人不會投給任何民進黨候選人，所以姚文智希望藉由繼續傷口上撒鹽，羞辱被不當年金改革的軍公教警消，來凝聚民進黨支持者的選票。

姚文智昨晚再發臉書表示，絕大部分軍公教都奉公守法，配合政府政策，犧牲自己來換取下一代的未來，他們百分之兩百不是王八蛋。但那些去世大運搗蛋，為自己利益而破壞國家慶典的反年改團體，柯文哲市長自己都說，他們是王八蛋，他很少贊成柯，「但這次我站在柯市長這邊。」

姚文智強調，他跟柯文哲不同之處是，他不會一面罵人王八蛋，一面開特權幫他們找工作，他做不到這種為選舉的兩面手法，因此他反對有工作機會卻優先錄用這些反年改團體。

對於姚文智的補充，李來希認為非常無厘頭，幾乎是買空賣空。他了解姚文智的選情低迷，但姚文智口不擇言，讓人匪夷所思，退休人員沒做任何事，躺著就中槍。他只看到柯文哲和姚文智兩隻政治蟑螂在互咬，中槍的卻是軍公教，「中秋節到了，不要讓嫦娥笑我們地球上的人髒。」

(中國時報)

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