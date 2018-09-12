年改攻防 監院拚下月提釋憲

2018年09月12日 00:45 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

司法院已駁回之年改釋憲聲請案

年改釋憲案在監察院再掀攻防戰！爭執數月的年改釋憲案，今將在監院司法獄政委員會審議，由於監察院會昨透過表決做出決議，年改釋憲案由原審教育文化委員會提報下月院會討論，因此無論司獄委員會今天審查結果如何，最後都須經院會表決。由於院會組成「馬系」監委16人占多數，監院可望在下月提釋憲。

監院教文委員會7月通過年改調查報告及釋憲案，按程序須經司獄委員會審查再送院會通過，才能正式提釋憲。但司獄委員會「蔡系」監委占多數，外界認為年改釋憲恐遭封殺。因此上月司獄委員會討論釋憲案時，「馬系」監委主張應與主審的教文委員會聯席審查，但沒結論。

表決通過送院會

監院上周舉行談話會，監委最終取得共識，無論司獄委員會對釋憲案審議結果為何，最後均應提請院會討論。不過究竟應由原審的教文委員會或司獄委員會主導送案，監委還有歧見，提到昨日院會討論。

監察院會昨日動用表決，15票對9票通過「移回原審委員會，由原審委員會將釋憲聲請書及司獄委員會審查決議，併提院會討論。」

監察院祕書長傅孟融指出，根據監察院聲請司法院解釋案件辦理標準作業程序，委員會提出釋憲聲請書，要先送司獄委員會審查，審查決議後將審查結果通知原審委員會，再由原審委員會提院會討論。所以原來作業程序就是由原審委員會提，只是現在又把司獄委員會意見一併送院會，兼顧不同委員會的意見。

馬系人數占優勢

有監委指出，過去監院提釋憲都沒類似爭議，因司獄委員會就是針對釋憲案文提供法律專業意見，案文改完就送院會通過。但面對年改釋憲，新舊兩派監委壁壘分明，雙方沒互信，所以才有是否聯席審查、由誰主導送案至院會等程序爭議。

雖然院會中，「馬系」監委16票、「蔡系」監委只11票，釋憲案送院會討論，主張釋憲的馬系監委應能勝出。但從7月年改釋憲從委員會通過至今，問題都圍繞在程序爭議上，今日司獄委員會是否真正進入釋憲案實質審議，或又因程序問題卡關，備受關切。

(中國時報)