柯P妙回選前只打坐不做事嗎

台北市政府舉辦公務人員退休關懷座談會，吸引許多退休與即將退休市府人員到場參加。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

年改7月1日上路，台北市政府考慮衝擊退休公教人員，盤點出府內5萬人次工作機會，針對外界質疑政策買票，市長柯文哲11日受訪不以為然表示，不要人家做事都給予太多政治意義，該做的事還是要做，「意思是說從現在開始到選舉前，台北市政府打坐就好了是不是？」不過，當媒體詢問此舉會否讓退休人員更仇視民進黨或搶藍營選票，他面露無奈未回答。

北市府盤點各機關局處可提供的工作機會，如諮詢、評審、稽核、課後輔導、捕蜂捉蛇等臨時業務，每年5萬7728人次，原希望「優先」供給退休人員，但挨批恐違《就業服務法》，北市府態度轉保守，強調退休人員不是優先而是有「優勢」，北市府在平台上公告工作機會後，除具相關專長一般民眾可報名，也鼓勵退休人員參與。

北市府昨展開一連6場退休人員座談會，柯文哲親自出席首場說明會重申，20年前就該改革年金，現在才做「怎樣都讓人覺得怪怪的」，但市府仍支持中央政策大方向，就看政策下，有沒有能協助的。

他說，因《就業服務法》、《採購法》，職務的提供要公平，但退休人員過去有經驗資歷，會有優勢；至於優勢與優先差別，柯解釋，比較聰明、考試考比較好，這是優勢，但考試題目還是要公平。

此外，副市長鄧家基說，北市府加強照護關懷退休人員方案還包括就業專長訓練、現行67個收費場館設施規畫提供優惠或免費，或退休人員若持空屋，市府可協助媒合有租屋需求40歲以下員工租賃，增加退休人員收益，另也會研議針對退休人員的「以房養老」方案等。

昨約近百名退休人員出席座談會，但針對近日引熱議的「退休人員是否可優先享臨時工作機會」討論不多，反而多關心包租代管、以房養老等措施。有退休公務員建議，年金改革現階段衝擊還小，10年後會面臨大挑戰，屆時會有養老、長照需求，希望市府更著重開源節流，才能更加照顧市民。

(中國時報)

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