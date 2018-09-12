新聞透視－監委內部分歧 釋憲凶多吉少

2018年09月12日 00:45 中國時報 鄭舲

軍公教年改自今年7月上路後爭議不斷，退休人員窮盡方法提訴願、行政訴訟，甚至聲請釋憲維護自身權益。監院也收到大量陳情，因此7月通過年改調查報告提釋憲。但大法官一再駁回年改釋憲聲請，監院內部又有相當歧見，即使監院順利聲請釋憲，能否被司法院受理、通過釋憲機會恐也渺茫。

面對年改釋憲案，馬政府提名的原監委，與蔡政府提名的新監委意見分歧。蔡系監委多認不應提釋憲，也因此從7月委員會通過調查報告至今，針對釋憲案已動用無數次表決，且雙方都在程序上角力，連實質內容都沒觸及。

雖然昨天院會確立釋憲案作業程序，即由原監委占多數的教文委員會提院會討論，讓釋憲案在監察院會通過的機率大大提高；但教文委員會也須將司獄委員會今天的審議結果一併送院會，若兩者結論矛盾，釋憲案處境將變得尷尬。

過去監院聲請釋憲，是認為法律有牴觸憲法之虞，或提供人民當權益受害時的一個救濟管道，因此無論主審委員會或提供法律意見的司獄委員會，都希望釋憲案送司法院後可成功。但年改釋憲在監察內部已吵得不可開交，若連監院自己提的釋憲聲請都列出「不該釋憲」理由，司法院怎可能不打回票？

新舊監委面對年改釋憲，理論上應提出更周延版本，讓大法官無法駁斥，陳情人主張得以伸冤，現在卻淪為「意氣之爭」，在程序問題繞來繞去，模糊釋憲焦點。監院內部無法達共識，釋憲成功機會自然大打折扣。

再者，即使監院努力尋求共識聲請釋憲，從大法官陸續駁回168位退休公教人員聲請的公教年改釋憲、新北市等6縣市府聲請的教師年改釋憲，再看到監院去年聲請《黨產條例》釋憲仍未被受理，年改釋憲案送司法院，結局恐也是凶多吉少。

(中國時報)