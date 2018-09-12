軍改釋憲 吳斯懷對大法官有信心

年改修法過程，引起全台各地退休公教人員及警消的聚集抗議。圖為今年4月23日退休、退伍的警消及軍公教團體，聚集在監院門口抗議，呼籲政府重視退休軍公教人員權益。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

八百壯士捍衛中華協會已於9月3日向司法院遞交軍改釋憲案聲請書，該協會理事長吳斯懷11日表示，他對大法官會議受理本案有信心，希望大法官能公平審理，不要因為年底選舉接近，就有政治考量，應盡快決定是否受理聲請案。

吳斯懷說，儘管大法官近期陸續駁回好幾個釋憲案，但法理上都還勉強找得到駁回的理由。由168位退休公教人員提出的年改釋憲案，大法官認為因沒有依規定先行找到其他救濟程序，連提行政訴訟都沒有，而決定不受理。6個縣市政府提的聲請案，大法官則用非專屬地方自治事項，未轉經上級機關行政院聲請而駁回。前瞻計畫釋憲案，大法官以連署立委高金素梅未參與法案審議時表決為由，認為她不應被算入連署立委人數，從而使連署立委差一位未達門檻而不受理。

然而軍改不一樣，吳斯懷表示，首先，憲法增修條文第10條第9項明文規定「國家應尊重軍人對社會之貢獻，並對其退役後之就學、就業、就醫、就養予以保障」，而《陸海空軍軍官士官任官條例》的修正，有多處違反憲法規定。

此外，在立法院審理軍改案時，他們已請38位連署軍改釋憲的立委，在逐條審查時都有表達反對意見，所以不會有上次高金素梅被剔除連署資格的問題。因此吳斯懷說，基本上，他有信心大法官將受理軍改釋憲案。

(中國時報)

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