新聞透視－反核反煤兩標準 民進黨自相矛盾

2018年09月12日 00:45 中國時報 廖德修

環保團體昨發表研究報告，指出深澳燃電廠若於2025年開始營運，15年間推估可能會有576人死亡，遭台電抨擊危言聳聽，姑且不論燃煤電廠營運是否如研究結果會造成數百人死亡，可確定的是PM2.5對健康的嚴重危害程度早已經醫學專家證實，反而是民進黨政府為了反核提出來的核災事故，同樣也是研究模組推估得出，發生機率卻是比飛機事故、水壩潰堤低的多，政府如此激烈回擊，證明在綠營眼中，反核與反煤是兩套標準，寬以待己，嚴以律人。

缺公信力 民眾難信服

世界衛生組織WHO2012年就曾提出警告，因為燃燒衍生的空氣汙染，造成全球每年300萬人死亡，致病者不計其數，推論全球每年有130萬人死於火力發電的空浮微粒汙染。

深澳燃煤電廠更新擴建案通過環評後爭議不斷，政府單位對於深澳廠完工後產生的空氣汙染，一直缺乏有公信力的健康風險評估，很難讓民眾信服。

這次參與研究計劃的詹長權、莊秉潔都是國內著名的公共衛生、環境工程學者，所使用的研究方法、得到的結果自有一定的公信力。人民的健康不容打折，政府有責任設想如何保護民眾、照顧民眾；而非硬要從研究成果中雞蛋裡挑骨頭。

寬以待己 嚴以律人

如果綠營是以研究方法中的模擬模式不周延來質疑民間的研究成果，當年他們大力鼓吹反核運動時，不也是使用各種模擬模式來質疑核電廠的安全性，並且強調如果發生核災，將造成多麼重大的傷亡，以此來爭取社會的認同。

事實上，核災發生的機率極微小，中華民國核能協會曾引述1998年瑞士Paul Scherrer Institut在1969-1996年發生的1943次重大能源事故報告指出，核能是風險最低的發電方式，其他傳統發電方式，風險都是核能的10至100倍以上；即使是在2011年發生「311福島核災」的日本，一度全面停止核電廠運作，之後還是決定重啟核電廠。

綠營在野時藉著反核、義正辭嚴質疑執政當局；現在卻擁煤、反過來質疑民間團體與學者，標準前後不一致，豈不是自相矛盾？

(中國時報)