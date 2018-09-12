藍委闖中選會 批陳英鈐沒格

2018年09月12日 00:45 中國時報 楊佳穎 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

藍黨團衝中選會抗議。（國民黨團提供）

國民黨推出「反深澳、反空汙、反核食」等3公投案，中選會傳出部分戶政機關回報，查對後有6成連署書疑似大量抄寫。國民黨團昨召開記者會，痛批中選會主委陳英鈐私下放話，淪為執政黨鬥爭工具，「沒骨氣又沒格調」應下台，隨後率隊闖入陳英鈐辦公室抗議。

書記長曾銘宗指出，修正後的查對作業須知中提到，各戶所得成立「大量抄寫判定小組」，但各縣市做法不同，未必都成立，屆時判定標準會完全不一樣。另外，在綜合判斷4原則中，列出連續多張簽名字跡類似、筆跡墨色濃淡相似等，國民黨在徵求連署時，民眾用的筆都是攤位提供，筆跡墨色當然相似，若判定重複抄寫，一定會造成大量錯誤。

曾銘宗表示，作業須知中還寫到，經查明有偽造情事予以刪除者，每筆刪除加發獎金3元，形同用獎金鼓勵戶政人員刪除；但戶政人員不是鑑定專家，無法憑肉眼或筆跡濃淡判定是否偽造，如此作業完全不合法、不合理，已造成戶政人員壓力。

曾銘宗強調，中選會是獨立機關，須本於專業、依法行使職權，但陳英鈐私下放話，醜化國民黨提出公投案，淪為執政黨鬥爭工具，嚴重傷害中選會公信力，必須予以嚴厲譴責、要求陳英鈐下台。他還說，若中選會不依法行政、刻意抹黑，也不排除提告，以保障簽署人表達意見權利。

首席副書記長吳志揚則說，公投連署書確實需要查核，但修正後的判斷4原則中，有3項明顯流於主觀認定，規定不清不楚，讓公務員無所適從、強人所難，且每剔除一筆加發3元獎金，是在逼公務員政治表態。

吳志揚也說，陳英鈐政治性格非常強烈，不適合擔任中選會主委，近期對公投案「一週一阻撓」的手段，也是試圖讓3個公投案連署人數不足。他呼籲，公務人員一定要嚴守中立，如此作業須知於法無據，不必配合遵守，否則很可能不小心觸法。

黨團昨午前往中選會向主委陳英鈐抗議，藍委苦候3小時，陳英鈐終於現身，雙方對談近1小時，國民黨團選擇相信陳英鈐，但提醒陳英鈐未來發言要謹慎，以免衍生外界認為中選會在抹黑國民黨公投案的後遺症。

(中國時報)