燃煤補缺口 PM2.5比核能更毒

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中國時報
／台北報導

曾任環保署空保處長的前勞動部長陳雄文表示，學者與環團對深澳電廠的評估報告，有絕對的可信度；燃煤的汙染物包括氮氧化物與顆粒極小的懸浮微粒等，懸浮微粒更是目前技術無法有效控制的，PM2.5已被列為第一級致癌物質。

根據環保團體與學者公布的進度風險評估報告，深澳燃煤電廠營運至2040年，全台會有576人因PM2.5死亡。陳雄文說，深澳電廠位於東海岸，北部幾個縣市都會受到影響，尤其在東北季風時期，汙染物沿著基隆河谷長驅直入人口密集的台北市區，不能大意。

陳雄文說，根據世界衛生組織（WHO）發布的資料顯示，燃煤汙染物所產生的PM2.5傷害人民健康超過核能千倍，而且因此死亡的人數逐年增加。

對蔡政府推動非核家園，他表示，廢核的缺口雖然從20％減少到13％，但終究要有替代能源，綠色能源是大家都能接受的，但台灣冬天少太陽，夏天沒風，因此具有高度不穩定性；成本低、穩定性高的所謂基載電力，排除核能就剩下燃煤發電了。

蔡政府採取的替代方案卻讓人民健康受到更明顯危害。今年前5個月燃煤發電量仍占45％，但卻不思考減量，反而還要興建占發電量約3.5％的深澳燃煤電廠，他說，綠能頂不上的缺口，都用燃煤來發電，自然引發民怨。

陳雄文說，國民黨年底推動三項公投，其中2項是「反深澳電廠」以及「反空污」，一個是針對深澳電廠，一個是台中火力發電廠。他強調，在國人愈來愈重視空氣品質以及對健康的影響，朝野應該從這個角度來理性討論能源政策，而不是流於口水戰。

(中國時報)

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