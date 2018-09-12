超超臨界機組 治標不治本

2018年09月12日 00:45 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

中部環保團體「台灣健康空氣行動聯盟」理事長葉光芃表示，煤本來就是人與環境的殺手，他反對任何型式的燃煤發電，即使是標榜超超臨界機組的深澳電廠也不該興建，對於綠色和平與公衛、環工學者昨天提出的深澳電廠健康風險評估報告與主張，他表示認同。

葉光芃說，燃煤會產生空氣汙染，不止排放可怕的PM2.5，還有重金屬、硫氧化物、氮氧化物等諸多汙染物，這些都會直接危害人體的健康，並帶來各種疾病。站在醫師的專業立場，他敢斷定「煤會殺人」，至於政府口口聲聲說將使用各種設備來降低汙染程度，也只不過是治標不治本，差別僅在於被害人的多或少而已。

還有最近世界各地的極端氣候越來越明顯，葉光芃說，國外研究成果指出這是地球溫室效應所致，二氧化碳正是產溫室效應的元凶；由於目前碳捕捉與封存技術尚未成熟，燃煤電廠排放的大量二氧化碳若大量釋入大氣中，只會讓溫室效應更為嚴重。

葉光芃強調，在極端氣候下，夏天會熱死人、冬天會凍死人，不下雨人會渴死，雨下太多也會被淹死。可見環境遭到大肆破壞後已開始展開反撲，燃煤所扮演的角色就是環境殺手，一定要加以禁絕。不僅新的燃煤電廠不應興建，舊的也要加速淘汰；環團與學者的研究成果政府應該加以重視採納，而非只是急著想挑出其中的毛病。

桃園環團「保護大潭藻礁行動聯盟」召集人潘忠政也表示，詹長權、莊秉潔都是國內公衛、環工領域知名學者，所做出的研究成果政府應該要重視。

何況燃煤所製造的空汙嚴重性眾所周知，國外的研究早有定論；加上桃園也位於北部，是受到深澳電廠影響最嚴重的縣市之一，因此桃園環團肯定並支持這次的研究成果，以及所提出的呼籲。

(中國時報)