新聞分析－抱著神主牌 罔顧公投草菅人命

2018年09月12日 00:45 中國時報 張理國

九合一選舉已遞件的10項公投案中，至少有3項公投案直指能源政策，包括「反空汙」、「反深澳電廠」以及「以核養綠」。環團已發出警告，蔡政府在2025年提高火力發電占比，有危害國人健康之虞，在北部及中部至少有12縣市會受到程度不一的影響，讓民眾透過公投表態，至為關鍵。

2025年全球並無特定事件發生，必須非核不可。換言之，較理性的思考是，若能源供應無虞，2025年之前就可提前非核，但若綠能準備不及，2026年或者之後在適當時機非核，才是合理。民進黨硬要台灣民眾承受其神主牌式的「非核家園」，反而是不可承受的不合理，民眾顧慮健康人權，以公投對能源選項直接表態，與前民進黨主席林義雄核四公投的理念完全一致。

在3項公投中，「反深澳電廠」公投直指北部6縣市空汙問題；而「反空汙」公投則是以台中火力發電廠為主，同樣影響中部6縣市空汙；南部的空汙問題嚴重性不在話下，「以核養綠」公投則是針對全國性的能源政策，提供2025非核以外的另一種選項。

2018年選戰政治攻防，空汙議題是重中之重。在台灣目前仍有核電情況下，民眾已對滿天空汙感到不滿，但政府仍極力說服民眾在2025年，燃煤發電占比提高到30％，天然氣發電提高到50％，不會威脅健康，既是如此，醫師出身的賴揆何不自信滿滿地，將「超超臨界、乾淨的煤」，交給民眾去選擇。

空汙問題只分區域、不分藍綠，民進黨若執意守住非核家園，大可利用公投遊戲規則，發動支持者與藍營抗衡，投下不同意票，這是策略運用；而不是在公投審查階段，以行政手段干預「先折其勢」，讓「反空汙」等公投不成案，近來藍營公投傳出部分戶所回報6成連署書涉及「大量抄寫」等問題，很可能是先入為主認定蓄意造假。

況且，如果有心人士趁亂在對方的連署書上故意留下明顯錯誤，中選會若以此判定不成案，將可能失之不察，斷送多數人的實踐公投、表達民意的機會。

(中國時報)