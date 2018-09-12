緊咬餐會涉賄 龍燕桌對廝殺

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營11日以「重現」台中市長林佳龍的梨山後援會海陸大餐，呼籲檢調查辦。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

龍燕「桌」對廝殺！國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營11日在國民黨台中市黨部辦桌，表示要「重現」台中市長林佳龍梨山後援會的海陸大餐，質問餐會最後誰埋單，並呼籲檢調查辦。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，參選市長是對市民重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，希望盧秀燕及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧。

估大餐菜色 每桌萬元

盧秀燕陣營發言人蔣豐懋、沈佑龍等，11日在國民黨台中市黨部以「再現林佳龍市長梨山選舉飯」，將林佳龍7月20日梨山請客邀宴的選舉飯菜色重新端上桌，菜色包括龍膽石斑、蒜蓉龍蝦、活燒鮑魚等，辦桌總舖師估價這桌海陸大餐大約要1萬元。

蔣豐懋說，依「法務部賄選犯行例舉」，「假借募款、聯誼活動或其他相類理由，提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲或流水席」均可能涉賄，質疑舉辦餐會對價關係超過30元的法律規範，籲檢調勿枉勿縱。

沈佑龍抨擊，林佳龍一直不出面對「梨山選舉飯」親自說明，團隊也不具體回應，自稱是後援會，是否真有造冊證明？是否違反「公務員行政中立」？呼籲林佳龍秉持善念，誠實以對，專心市政。

蔣豐懋表示，林佳龍造勢餐會毫不避嫌，如果安排如此豐盛的海陸大餐做為選舉飯是被允許的，是否所有參選人日後都可以比照辦理？

辦桌像祭拜 影片下架

不過，正當盧陣營臉書直播「辦桌」時，有網友見滿桌菜色前擺著林佳龍照片，質疑像是在「祭拜」；盧陣營隨後將影片下架，也以「我們願意面對，我們認真檢討」發文，否認有「祭拜」之意，競選團隊也虛心接受，願意檢討細節，避免主要討論的議題被模糊焦點，呼籲網友不要誤解。

對此，卓冠廷表示，參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，希望盧秀燕及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧；針對盧陣營及國民黨重複抹黑，林佳龍均已提告，不會姑息任何敗壞選風的抹黑行徑，台中市民更將以選票唾棄只知抹黑、拿不出具體政見的參選人。

(中國時報)

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