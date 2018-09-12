韓國瑜像禁書 高雄人想看不敢說

2018年09月12日 00:45 中國時報 周毓翔

在距投票日70餘天的現在，雖然多數高雄人認為民進黨的市長參選人陳其邁勝算大，但由於民進黨中央執政太糟，而代表國民黨的韓國瑜主打經濟牌，確實吸引人，即使不是藍營支持者，這次也會想投給韓國瑜，也許高雄真能在菜販手裡改頭換面。

韓國瑜本月7日至高雄六龜區聆聽觀光業者陳情，當地里長表示，「9成居民都是綠的」，前縣長楊秋興與大家關係都很好，但楊秋興披藍袍參選市長時，民眾都不敢參加他的活動，就怕被貼藍標籤，得罪綠營；今年氛圍卻很不同，居民毫無顧忌，主動現身韓國瑜的場子。

「凍蒜！」小小的集會所裡，深綠的六龜鄉親好奇地聽著光頭菜販要講什麼。他們用力吶喊著「凍蒜」，包含了對現狀的不滿，以及對這位「異類」的期待。

韓國瑜絕對是國民黨的異類，他的優點在於「當硬則硬，當軟則軟」，面對綠營抹黑，他勇於駁斥，口才便給，讓藍營直呼痛快；但他私下待人謙和，下雨天也不敢勞煩別人撐傘，就連對自己的幕僚，他都會鞠躬道謝。

韓聲勢漸有起色後，陳其邁也開始調整步伐掃街，甚至韓踩過的點，陳其邁就會緊跟著來固樁。韓國瑜開玩笑說，「我下次去北韓，讓他來平壤看看。」

「高雄就是會投民進黨」的觀念似乎已經根深蒂固，夜市攤商廖小姐說，她自己這次是會投韓國瑜，身邊也越來越多人想支持韓國瑜，不過她仍認為高雄就是個只會投給民進黨的地方，就算她想投給韓，也不認為韓會贏。

攤商張先生則是這類典型，張先生說，他並不關心政治，也不清楚誰選要市長，選票上誰是民進黨，他就投給誰。不過今年生意受挫，他知道民進黨做得很糟，但他不打算投給國民黨，這次應不會去投票。

在高雄，似乎有種「綠色集體壓力」，要說出自己支持藍營參選人，必須要有很大勇氣，即使越來越多人願意轉向支持韓國瑜，但敢說出來的，仍是少數。然而，選戰氣氛向來是西瓜偎大邊，韓國瑜與陳其邁之爭，現在進入白熱化。

(中國時報)