假民調真抹黑 民進黨控違法

不滿國民黨以「假民調」抹黑台中市長林佳龍，立委張廖萬堅等5人11日到最高檢察署拜會檢察總長江惠民，提醒注意此一方式有無違反選罷法。（陳志賢攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨立委張廖萬堅、鄭運鵬等5人，不滿國民黨以「假民調、真抹黑」台中市長林佳龍，認為此新型態選舉「奧步」已涉違反選罷法，11日到最高檢察署拜會檢察總長江惠民。鄭運鵬轉述江惠民說法，強調江會提醒各地檢方將查賄、暴力介入、謠言散布3項列為九合一選舉查察重點，也會請台中檢方把本案研究清楚。

林佳龍競選團隊日前接到民眾反映，指接獲國民黨所錄製電話語音「您好：這裡是國民黨台中市黨部，有新聞報導，林佳龍後援會最近舉辦餐會，可能有賄選嫌疑，檢調也開始在偵辦。我們想請問您，知不知道這件事？知道請按1，不知道請按2，感謝您！」

民進黨認為國民黨涉及抹黑，已向台中地檢署告發違反選罷法。盧秀燕競選團隊則呼籲林佳龍陣營勿以濫訴壯膽，不要「烏龍提告」、「作賊心虛」，並強調電話民意調查內容合理，事後將公布民調結果。

對此，鄭運鵬、張廖萬堅、林靜儀、莊瑞雄、周春米5名立委，昨天下午拜會江惠民，請求檢方重視此種新型態選舉「奧步」，避免未來各縣市各黨派候選人仿效此骯髒手段進行負面選舉。

鄭運鵬指出，拜會目的是要求選舉過程中，檢調不能被候選人濫用；張廖萬堅表示，選舉20年來，首次遇到用假民調、真抹黑的狀況。莊瑞雄則說，假借民調抹黑對手的手段，若縱容複製，未來選舉將會沒完沒了。

(中國時報)

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