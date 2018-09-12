攤商等嘸人 一例一休南北兩樣情

2018年09月12日 00:45 中國時報 周毓翔 、 楊佳穎 、 郭建伸 ／巡迴報導 ／巡迴報導

斗六是雲林縣的重心，大白天的街市，竟門可羅雀；高雄六合夜市在陸客不來後，攤位亦變少，而新崛江商圈不少店拉下鐵門，貼著「租」與「售」。在蔡英文總統執政2年後，「經濟不好，民進黨做太差！」中南部的基層民眾逐漸有了這樣的感受。

大環境不好，攤商感受最深。兩岸關係急凍，陸客不來，年金改革後，退休族群也節縮消費，觀光餐飲等服務業都叫苦連篇。

在高雄六合夜市擺攤的林小姐指出，六合夜市過去是以陸客為主，兩岸關係變壞後，業績至少掉了一半以上，近期雖然越南客變多，但消費不如陸客，而且難以溝通，錢很難賺。

北部的勞工團體力爭修改《勞基法》，但改成一例一休後，中南部的民眾覺得日子更苦。雲林縣虎尾義消中隊長陳建安說，「一例一休」存在著南北觀念上的差距，中南部工作機會少，許多人都希望多加班多賺錢貼補家用，這項改革不符南部民眾期待。

年改也影響綠營竹苗地區選情，綠營當地人士分析，客家族群做生意的比較少，很多任職在軍公教體系，年金改革對客家選區的投票意願絕對有影響。

但該人士也說，當執政成績「無法讓綠營選民舒服時」，他們可能不會出來投票，「不出來投票，是我們最擔心的」；由於中間理性的票源可能會流失，若用2016年總統大選得票率去計算，那年底得票率絕對「倒退嚕」。

彰化縣農會總幹事廖振賢則指出，空汙問題影響很大，台中周邊縣市都受到影響，彰化縣感受也很深。他也認為，彰化縣長魏明谷似乎有意把政治前途賭在風力發電上，但風力發電效益到底如何？許多鄉親都懷疑是否需要花這筆錢？

國民黨組發會主委李哲華表示，年底選戰恰逢東北季風旺盛，屆時空汙問題又會像年初一樣被提起，會重挫民進黨中部選情。

(中國時報)