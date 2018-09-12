陳冲批台南房屋稅 違憲又反人權

2018年09月12日 00:45 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國民黨台南巿長參選人高思博11日邀房屋稅權威、前行政院長陳冲到台南舉辦房屋稅座談，吸引上百名鄉親到場，陳冲說，「有人問如何省房屋稅？1124投高思博就是最好省房屋稅的方法！」

陳冲提到，美國也有房屋稅，最多每年可調漲上限是2％，很不幸台南遇到一個不謙卑的政府，連3年漲54％、64％、81％，違反憲法也違反土地法187條，是違反人權的。

他過去2年至少寫過4篇有關現行房屋稅不合理專欄，並在參與法學基金會房屋稅研討會等多次公開場合疾呼「自用房屋免稅」，陳冲出包括陳菊在內等多位民進黨籍重量級人士，過去都曾發起全台抗繳房屋稅，許信良更提出「居住是人民基本人權，必須受到最大尊重，抗稅有其合理性與正當性。」

陳冲主張，房屋稅是持有稅，持有房屋並無現金收入，只有現金支出（維護修繕），自用房屋只是遮風避雨，有如無果之樹不會產生收益，對自住房屋課稅就是刨樹皮、挖樹根，形同逐步沒收人民財產。

高思博表示，居者有其屋是「人權」一部分，台南不應課重稅，當選後為符合租稅正義，除了明年凍漲房屋稅，還要推動台南市民「一屋自用住宅」免徵房屋稅。

陳冲受訪也針對蔡英文總統指台灣經濟狀況是近20年來最好，他說，台灣經濟成長率2.7％，卻仍是亞太地區最後1名，「這就像學生考試，60分進步到80分就覺得了不起，但如果其他同學考8、90分，80分還是沒很好，不能跟自己比，要跟全班比。」

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉回應，高陳二人在馬政府時期從未主張免房屋稅，何以在英政府才義正辭嚴叫陣？到底是政策倡議還是政治口水？她反指「陳冲2016年投書媒體稱房屋稅違憲還被朱立倫打臉，高思博到底要聽師父的？還是姊夫的？」她說，陳冲2棟豪宅，其中1棟價格逾3億元，「3億元豪宅屋主高談闊論居住正義，是對社會上許多無殼蝸牛族最大諷刺。」

(中國時報)