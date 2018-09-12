輻射床墊超標76倍 2周內下架

2018年09月12日 04:10 中國時報 李宜秦 、 張理國 、 吳娮翎 ／台北報導 ／台北報導

韓國在5月爆出床墊輻射值超標，政府回收床墊數超過4萬8000床。原能會在8月成立專案小組，調查韓國超標床墊有無進口及國內生產的負離子床墊是否也有超標，結果發現有2家業者販售的負離子床墊對人體輻射劑量過高，最高者每年達76.83毫西弗，為規定值的76倍，可能對使用者造成致癌危機。目前已要求業者下架並限期改善，否則將對其處以6萬到150萬的罰鍰。

輻射超標 有致癌之虞

原能會處長劉文熙表示，原能會在8月中調查全省60家賣場及10個網站，其中有10家業者有賣負離子床墊，並發現有超標情形，經過詳細調查發現貝多麗公司生產的床墊超標，高達76個毫西弗，而展驛販售的床墊也有3.65個毫西弗，都高於政府規定的1個毫西弗。

消保處長劉清芳表示，在政院指示下，8月22日跨部會召開會議，並組成聯合稽查小組，在貝多麗公司查獲8床床墊、70個枕頭、40套棉被，其中已有2床床墊賣出；在展驛公司查獲17床床墊，其中已有14床賣出。展驛宣稱其產品上游為拉比特股份有限公司，因此消保處也至拉比特，當場扣押現場347件半成品床墊，最快14日可確定這些半成品是否超標。

知名床墊品牌 紛紛自清

標檢局組長賴俊杰指出，貝多麗在床墊內加了一層含有負離子粉的夾層，即為輻射源頭，原能會處長劉文熙說「床墊特別高、很怪，可能是還在試驗階段」。

貝多麗生物科技股份有限公司負責人李天良表示，奈米光觸媒抗菌床墊超標，乃因品牌在未知情況下誤用，在未經原子能委員核可下，未來將不再推出相關床墊商品。

劉清芳說，目前消保處已要求業者在2周內下架、回收商品，並須限期改善，否則將按次處以6萬到150萬的罰鍰。

負離子床墊成為話題，讓知名床墊品牌紛紛跳出來自清。國際知名大廠「席夢思」有負離子床墊，業者表示，在台全部都經過檢驗合格，所有項目都沒有超標，加上商品都來自日本，也經過檢測，更在日本取得專利，對人體有益而無害。

(中國時報)