過7天才道歉 民怨亞培沒誠意

2018年09月12日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

整整7天才終於道歉。國內知名營養補充品亞培安素，共有6項產品遭到民眾投訴出現結塊、變臭酸，因產品有疑慮，已被衛福部要求下架共264萬多罐，對此亞培昨天終於發聲明道歉，並強調已調亞培全球以及美國的技術人員來台展開調查，已增派人力服務民眾退貨，但因退貨條件嚴苛，民眾痛批「沒誠意！」

從爆發產品變質延燒7日後，美商亞培股份有限公司台灣分公司昨天才發聲明道歉，指出對於亞培原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力ＨＮ」6項237ml鐵罐罐裝營養產品有部分發生內容物凝塊、有質地不一的現象，進而引發消費者憂心一事，造成消費者的不安與疑慮感到非常過意不去，並對社會表達歉意，強調除了這6項產品外，其他亞培產品不受影響，消費者可以放心食用。

聲明針對6項鐵罐罐裝營養產品內容物質地不一的原因指出，已全力配合中央以及地方衛生主管機關的查核，同時也由亞培公司全球及美國之技術人員來台展開系列調查。

目前除了6項產品預防性下架，亞培表示也開放退貨，但僅限這次下架的6項商品，消費者須持商品及發票或購買證明至原通路才可退貨，並已增派客服人力讓退換貨處理能順利進行，消費者有疑慮可直接撥打亞培免付費專線0800-036-688。

但民眾不滿指出，不僅客服電話根本打不進去，家人購買營養品都是給老人家使用，一次都購買好幾箱，且時日長，又不是要喝才買，怎可能收據還留著？亞培退貨條件根本毫無誠意。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，亞培高層日前承諾，將於9月17日內提出檢討說明，說明產品結塊原因，同時也將針對旗下共29項產品進行全面調查，若有安全疑慮，不排除比對預防性下架。

(中國時報)