台南也淪陷 登革熱全台大滿貫

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中國時報
／綜合報導

衛福部疾管署昨天公布國內新增5例本土登革熱病例，分別為台中市3例、新北市與台南市各1例，其中台南出現今年的首例、也是今年台灣第1例本土第四型登革熱，因而全台登革熱病毒型別完成「大滿貫」！

台中新增3例為2男1女，年齡在10多歲至40多歲，分別住在大里區祥興里、南區德義里及北屯區和平里。目前台中4個疫情高風險區是大里區祥興里、南區德義里、太平區新光里、北區錦洲里與建德里交界。好消息是原為熱區的東昇里近1周已無新病例。

新北市個案為新莊區民全里60多歲男性，研判感染與瓊林里菜園相關，目前住院中。台南市個案為南區明亮里70多歲女性，9月8日發病，經檢驗確診感染第四型登革熱，感染源有待釐清，個案還在住院。

疾管署副署長莊人祥表示，全台本土登革熱已出現4個病毒型別，其中新北市是第二型、台中與彰化為第一型、高雄第三型、台南出現的首例為第四型，各型別病毒都具備了。其中第四型較為少見，研判是境外移入，目前流行國家有柬埔寨、菲律賓等。他認為今年台灣多雨，加上民眾出國頻繁，導致出現登革熱疫情。疾管署正在嚴密監控病媒蚊跨區問題，以免不同型別交叉感染，引發「登革出血熱」，病患會出現持續腹痛、嘔吐、躁動不安及神智不清等症狀。2002年南台灣曾經盛行登革出血熱。

今年以來，國內累計107例登革熱本土病例，其中台中59例、新北32例、高雄6例、彰化4例、台北與嘉義各2例、桃園與台南各1例。疾管署表示，近期各地午後降雨，民眾應落實環境孳生源清除，做好防蚊措施。

同時也請國人注意，前往印尼即使只喝瓶裝水，如果不注重衛生，也阻擋不了病毒感染！台灣北部出現今年首例「傷寒群聚」事件，1人住院、1人在家休養，個案在印尼都喝瓶裝水仍然「中鏢」。新增傷寒群聚病例為北部1名新住民女性（指標個案），8月6日至19日與台籍丈夫、2名兒子回印尼探親，指標個案於8月20日至30日間因腹瀉、腹悶等不適症狀3度就醫，經檢驗確診感染傷寒桿菌。

(中國時報)

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