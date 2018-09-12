秋節連假 高鐵首度加入優惠

2018年09月12日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

再過10天就是中秋節連續假期，交通部宣布，9月21日0時起至24日24時止的國道客運票價將有優惠，包括15家業者、88條路線，平均優惠85折，轉乘在地客運還享有一段票或8公里免費，鼓勵民眾多加利用，其中高鐵與台北市區公車，是首度加入優惠行列。

交通部7日已公布中秋節連續假期國道疏運計畫，除9月22日至24日連假期間，國道全線0至5時免收費，還首度在假期前、後一天，於國道5號實施日間免收費，昨再公布公路客運優惠。

公路總局副局長許鉦漳表示，不只國道客運轉乘地方客運可享優惠，搭乘台鐵、高鐵轉乘地方客運的旅客，同樣享有一段票或8公里免費（高鐵快捷公車除外），另有42條「台灣好行」電子票證半價優惠。這也是交通部推出轉乘優惠以來，高鐵與台北市公車首度加入，使轉乘網路更加完整。

至於宜蘭地區返鄉人潮，許鉦漳說，已請客運業者加開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，預計每日開行可達1800班次。連假期間國道5號的客運路線，以直達路線為主，包括台北－礁溪、台北－宜蘭及台北－羅東；旅客可再透過宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等公車系統，抵達各大旅遊景點。

公路總局分析，若是自行開車的民眾，9月22日、24日台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮等路段，中午過後會有大量車潮。觀光風景地區路段以短中程旅次為主，車潮應集中於9月23日至24日中午過後，在容易塞車的地區，公總已規畫替代道路，民眾可多留意標示。

(中國時報)