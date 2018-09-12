強颱山竹聲勢嚇人 周五海警機率大

2018年09月12日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

山竹昨已增強為強烈颱風，氣象達人彭啟明昨於臉書指出，山竹很可能成為今年西太平洋最強的颱風。氣象局則預估，依移動路徑來看周六會最接近台灣，但各方預測其路線將往南偏移到巴士海峽，周五（14日）發布海上警報的機率最大，但若這兩天預測路線往北移，也不排除發布陸警的可能。

彭啟明解釋，對岸氣象單位預期山竹將是中港澳颱風分級的「超強颱風」，且還在增強，屆時威力將很可觀。對台灣產生的關鍵是山竹進入巴士海峽後，其暴風圈是否接觸台灣南部近海或陸地？這必須等到周四才會比較明朗。而從各種氣象模式模擬結果來看，山竹直撲台灣的機會並不大，但若路線略往北移，暴風圈仍可能籠罩南部陸地。

氣象局副局長鄭明典在個人臉書PO文說，山竹颱風的雲系很寬廣，且有跨越赤道而來的濕暖空氣支持，加上海溫（海洋熱含）高、垂直風切小，還有增強空間。但因太平洋高壓增強，山竹可能從巴士海峽通過，路線越北，對台灣威脅越大。氣象局預報員劉沛滕則說，無論山竹是否侵台，外圍環流將在周五晚上影響台灣，為東半部帶來降雨。

另外，原在巴士海峽的熱帶性低氣壓，昨天上午已增強為第23號輕度颱風百里嘉，目前的位置是在南海，朝著西南西、即廣東、海南島移動，對台灣已無影響。

(中國時報)