凝聚在地力 社區營造拚觀光

2018年09月12日 00:45 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會祕書長史仁智。（黃國峰攝）

彰化縣議會6日下午舉行「107年度地方治理論壇」之「社區營造 凝聚在地力」，彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆（右起）、議員劉淑芳、議員張雪如、彰化縣議會祕書長史仁智、議員陳蔣秀美、彰化縣政府社會處處長黃淑娟、台南大學行政管理學系專任副教授王光旭、東海大學政治學系暨研究所副教授陳建仁等人共同討論，擘畫彰化特色。（黃國峰攝）

彰化縣許多社區營造打出全國知名度，如何將成功經驗分享，帶動更大成長是凝聚在地力的關鍵！彰化縣議會舉辦第6場地方治理論壇，聚焦「社區營造 凝聚在地力」；邀集學者專家和議員們，探討如何有效整合資源，滿足社區群體的共同需求，打造安居所在。

彰化縣議會在議長謝典霖領軍下，創辦地方治理論壇，搭起交流平台。彰化縣議會祕書長史仁智代表指出，透過論壇汲取意見，讓彰化人、也讓全國人知道議會對縣政建設的用心和議員的努力，帶動更多人對公共事務的關心與參選。

彰化縣議員劉淑芳表示，社區營造核心價值在「參與」，記得剛當鄉長，一進田尾就看到墳墓；透過社區營造，田尾一躍成為全國最有名的花卉故鄉、觀光城市，吸引下一代年輕人回鄉，創造商機很重要。

整合資源 挹注福利

議員陳蔣秀美指出，社區營造有產業面、生態面、人文面等不同向度，福田社區成功結合產業再造，水果香皂熱賣挹注福利；當今人口老化嚴重，應多善用社區活動中心和閒置教室來做長照、老人日托。

議員張雪如指出，社區總體營造的最高宗旨就是老有終、壯有所用、幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養；人活在世間，有機會對人有幫助，對艱苦人奉獻是最大的快樂，把社區營造得像個大家庭，就是幸福的泉源。

台南大學行政管理學系專任副教授王光旭點出制度面問題，指出社造工作常面臨各局處承辦人異動頻繁，再者，多數社區沒有提案能力，造成補助集中在明星社區，提升參與能力，社區內部也不要形成寡頭管理很重要。

東海大學政治學系暨研究所副教授陳建仁以日本研究做例子，指出人口老化和少子化衝擊最劇是鄉村，2040年，日本1700多個地方政府有一半將消失；台灣面臨類似的狀況，地方政府差距已經越來越大，讓年輕女性願意回鄉下，得到尊重是關鍵。

串聯景點 連結情感

彰化縣政府社會處長黃淑娟表示，彰化縣社區評比拿到12連霸，縣府持續鼓舞年輕人回鄉；今年也舉辦20場，在地烹飪班，透過社區共食，照顧老人的營養。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆指出，彰化縣地方型基金會有1000多個，多半是廟宇，基本額度300萬元，以1年有限利息辦場活動就沒了；廟宇可以結合老人共餐，串聯景點，帶動觀光行銷，社會處值得更積極來輔導，讓社區營造和住民產生相互情感連結。

(中國時報)