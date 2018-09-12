營造友善環境 推動生育補助

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣社區總體營造成果連續12年半榮獲績優，專家學者建議，社福、長照和人口等政策議題，應以社區為最小單位落實執行；官方整合單一窗口與社區對口，將凝聚的意識轉化成更大服務能量，活絡整個社區生活型態與發展。

台南大學行政管理系專任副教授王光旭表示，彰化社區能量充沛，特色蓬勃發展；中央從社區營造、六星計畫到發展社區據點，近年積極結合社區推動各項計畫。但各部會間缺乏橫向連結，地方各局處也常有相似計畫，申請窗口卻不一，導致有意申請競爭型計畫的社區，因行政瑣碎難題卻步。全台6839個社區僅3成有自行提案能力，明星社區長期占住資源，政府應思考如何降低門檻，或扶植新興社區成長。

東海大學政治學系副教授陳建仁，則以日本社會高齡少子化為例，將日本發展地方創生過程，遭遇到的課題作為台灣借鏡。學者預估2050年日本將從1.2億人銳減至8000萬人口，半數的地方政府將消失，形成「地方消滅」現象；台灣國發會則預估2061年台灣將只有1700萬人。

屆時，除特定大都會區不受影響，都市鄉村出現人口爭奪戰，財政困難、機能衰退；呼籲相關單位審慎思考，如何營造更友善的環境，讓20歲至39歲女性願意到鄉下生活、定居，結婚生子。

彰師大公共事務系副教授劉兆隆建議，應妥善整合在地小型慈善基金會等社福團體的資源。近千個額度僅300萬的小型基金會，多以個人名義或附屬於廟宇成立，每年辦場活動、或頒發獎學金應付考核，流於形式。縣府與其發經費補助，不如主動整合引導，以廟宇為社區中心，引導小型慈善團體合作參與，推廣共餐、文創，或串聯景點觀光行銷，連結在地生活與情感，激發共榮感。

社會處長黃淑娟則回應與會者提問與論述，在彰化縣長魏明谷上任後，陸續推出333生育補助政策、別具巧思的復古桌遊、正在積極推動的樂齡介護食、長青幸福卡等等，都顯示其先見之明，對改善人口議題、提升老人幼兒福利都將更努力。

(中國時報)

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