外交部批不文明 婦援會籲究責

2018年09月12日 00:45 中國時報 陳建瑜 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

日本「慰安婦真相國民運動」幹事藤井實彥日前在台南疑似用腳踢慰安婦像。外交部發言人李憲章昨表示，這凸顯藤井實彥個人「不夠文明」，「這樣的行為是不可取」。但李強調，不希望任何有關台日意見不同之處， 影響到兩國關係全面進展。婦援會則要求相關單位盡速查明事實，並依法究責，強調「不會因任何不友善行為而退縮」。

李憲章在外交部例行記者會上指出，對日本人士腳踢慰安婦銅像一事，據了解「該名人士已離台」。目前本案已進入司法程序，倘相關政黨或人士提出告訴，外交部將根據調查及裁判結果，會商相關單位依法處置，決不寬貸。

就藤井實彥的行為是否合適？李憲章表示，任何暴力、挑釁作為都是不可取，不管國人或外國人士，特別是外國人士來到台灣，違反公序良俗，「這只是凸顯他個人不夠文明，這樣的行為是不可取」。

未來是否將藤井實彥列為不受歡迎人物？李憲章說，外交部會進行全面了解，若有需要外交部配合的地方，會根據事實查證結果，跟日方進行交涉。

婦女救援基金會表示，在二戰日軍軍事奴隸制度下，台灣與多數亞洲國家的慰安婦受害者經歷戰爭性暴力摧殘，戰後又因偏見與歧視，繼續被傷害。婦援會強調，在譴責戰爭性暴力時，應以和平方式為之，不要重蹈覆轍，繼續以暴制暴。婦援會主張，絕不會因部分日人不友善的行為，動搖決心或改變態度。

婦援會要求日本政府對二戰慰安婦受害者們誠懇道歉，並勇於承擔建立軍事性奴隸制度的責任，還給受害者公道。婦援會呼籲各界應更重視慰安婦議題的研究與教育，透過歷史讓下一代更了解戰爭下的人權議題，避免悲劇再次發生。

有媒體質疑，外交部昨對統促黨赴日台交流協會大樓潑漆發「新聞稿」譴責，但對藤井腳踢慰安婦行為直到昨日才發「聲明」。李憲章解釋，新聞稿與聲明是有落差，發布新聞稿是因這牽涉到外國政府駐台單位維安、財務損失、人員受傷等問題，「情節較為嚴重」，認為應該以新聞稿方式表達。

(中國時報)