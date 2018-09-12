人口拉警報 陸擬全面開放生育

大陸早期生育標語。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導
大陸計畫生育制度將走入歷史。圖為大陸家庭喜迎二孩的到來。（新華社）
大陸生育政策大事紀

備受關注的大陸國家衛生健康委員會「三定」方案10日揭曉。據中央機構編制網公布的《國家衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》顯示，計畫生育相關司局取消，新設老齡健康司、職業健康司、人口監測與家庭發展司等。外界解讀，大陸長期以來的計畫生育制度將走入歷史。

計畫生育制度 走入歷史

而此前大陸方面也傳出，當局已委託機構研究在全大陸範圍內終止生育限制，最快今年底做出決定。大陸多家官媒近日也陸續發文主張進一步取消生育限制。

人民網報導，今年3月13日，大陸國務院提請全國人大審議的《國務院機構改革方案》指出，「不再保留國家衛生與計畫生育委員會，組建國家衛生健康委員會」。3月17日，該方案經十三屆全國人大一次會議表決通過。這是1981年以來，國務院組成部門中第一次沒有「計畫生育」名稱。

《關於國務院機構改革方案的說明》表示，國家衛生健康委員會的職責包括：負責計畫生育管理和服務工作，擬訂應對人口老齡化。

據大陸國家衛健委官網公布的訊息，國家衛健委設醫政醫管局、藥物政策與基本藥物制度司、職業健康司等21個內設機構。

引發社會公眾高度關注的是，原內設機構：計畫生育基層指導司、計畫生育家庭發展司、流動人口計畫生育服務管理司等3個與計畫生育相關的內設機構，均已撤銷。與之呼應的是，新設了人口監測與家庭發展司。

歷史遺留問題 亟待解決

北京大學社會學系教授陸傑華表示，內設機構中名稱層面，的確沒有了計畫生育字眼；但是新設的人口監測與家庭發展司仍然負責計畫生育有關的業務，承擔人口監測預警工作並提出人口與家庭發展相關政策建議，完善生育政策並組織實施，建立和完善計畫生育特殊家庭扶助制度。

陸傑華表示，過去計畫生育更多的是數量控制，而目前人口監測與家庭發展司更重要的是對生育、家庭發展等方面的政策制定。且計畫生育本身也有一些歷史遺留問題需要解決，例如獨生子女養老補助、失獨家庭的扶助政策等，都需要新設的人口監測與家庭發展司來妥善解決。

(中國時報)

生不起、不敢生 生育政策早脫節

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