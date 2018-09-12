生不起、不敢生 生育政策早脫節

友善列印
中國時報

大陸正面臨人口定時炸彈問題。再過10年，60歲以上人口將超過美國人口總數，意味著勞動力正快速萎縮。而新生兒數量不足，生育政策早不合時宜，大陸不僅不再有人口紅利，相反地，少子化也正襲擊大陸的持續發展。與此同時，養老、長照等老齡化問題也逐一浮現。

大陸2016年實施「全面二孩」後，生育率不增反減。據大陸國家統計局資料，2016年是全面二胎政策的第一年，2017年是第二年，大陸國家衛計委在政策實施之初曾預測，2018年將出現新生人口高峰，對2017年出生人口的最低預測為2023.2萬。

而現實數據卻遠不如預期。2016年出生1786萬人，2017年出生了1723萬，減少了63萬人。也就是說，二胎政策的第一年，人口出生高峰就可能過去了。

生育意願低落，有的人是生不起、有的人是不敢生。生不起，是因自認經濟能力不足。在北上廣深等一線城市，每月的食宿、交通、交際等生活成本花費驚人，如果還要負擔房貸，更是壓得人喘不過氣來。如果再添個孩子，從小奶粉、尿布、保母費、幼稚園、才藝班等支出，更如同碎紙機一般，趕不上父母賺錢速度。

不敢生，則是因為對大環境失望。如三聚氰胺奶粉、地溝油等食安問題頻出，父母要費盡心思請人從國外代購奶粉，甚至連幼童接種的疫苗都不安全，也不是人人都有錢能帶孩子出國打疫苗，這都讓年輕一代無法放心生孩子。

大陸曾嚴格執行的人口一胎化政策，固然在過去30多年裡，成功的把人口控制在14億人以下，且憑藉豐沛的勞動力，創造傲人的GDP經濟成長。但是沒有與時俱進開放生育、創造友善環境，等到整體社會已步入老齡化，此刻要刺激人口成長，需要花更多力氣。

(中國時報)

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