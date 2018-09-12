東方經濟論壇登場 陸俄聯手抗美

2018年09月12日 00:46 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

第四屆「東方經濟論壇」11日起至13日在俄羅斯遠東港市海參崴舉行。受歐美制裁影響，經濟持續停滯的俄國積極吸引亞太各國投資。而隨著陸美貿易戰不斷升級，大陸國家主席習近平首次親自赴俄出席經濟論壇，外界也認為是北京試圖「聯俄抗美」。

加強合作 抵制單邊主義

習近平與俄國總統普丁11日在論壇框架下舉行雙邊會談。普丁稱，俄陸在政治、安全和國防上已建立起信任關係，並提及今年雙邊貿易額有望達到1000億美元。習近平則表示，不管風雲如何變幻，陸俄都會加強交流與溝通，雙方合作會越來越深入。

兩位元首並都指出，陸俄雙方要深化歐亞經濟聯盟和「一帶一路」對接合作，拓展各領域合作。此外也暗指美國川普政府，普丁稱俄陸要堅決抵制單邊主義，習近平則另強調反對貿易保護主義。預料雙方亦就北韓問題交換了看法。會談後，兩人共同見證多項雙邊合作文件的簽署，並舉行了聯合記者會。

歐美打壓 迫使重視亞洲

受歐美制裁影響，俄羅斯經濟持續停滯，為此擺出重視亞洲的姿態，也拉近與最大貿易夥伴大陸的關係，推進以遠東和西伯利亞為平台的大型項目，包括鋪設輸氣管道、建造跨境大橋等。而大陸在打通陸俄國際通道後，亦可望在東北亞區域政經上進一步增添影響力。

前中國人民銀行行長周小川11日表示，美國對大陸商品加徵關稅，將導致陸俄實質性地改善關係，迫使陸方發展其他市場和貿易關係。

經濟論壇期間，習近平還將在論壇全會上致辭，並與普丁共同出席雙邊經貿、人文、地方交往等活動，另會晤出席論壇的有關國家領導人，包括預定10月訪陸的日本首相安倍晉三。

馬雲現身 宣布合資電商

「東方經濟論壇」旨在推動亞太地區各國投資俄遠東地區，本屆論壇以「遠東：更多機遇」為主題，吸引60多國的數千名代表參加，國家數量更勝以往。大陸代表團人數最多，據稱達約600人，包括省級官方人士、國企負責人和其他商界代表等。

甫宣布一年後將退休的阿里巴巴集團董事局主席馬雲也現身，並出席了普丁與26位各國企業家的座談會，隨後與俄方宣布將成立大型電商合資企業。

此次是習近平今年第三度與普丁會面。陸方稱，這體現了陸俄關係的「高水平」。然而，俄國近來積極介入南海事務，包括傳出向越南出售高達10億美元的先進武器，越俄並合作在北京所主張的「九段線」主權範圍之內開採油氣田，這些做法被外界認為是對陸「背後捅刀」，不過陸方對此卻反應低調。

(中國時報)