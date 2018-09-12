關係升溫 習普會聚焦四大議題

大陸國家主席習近平11日出席在俄羅斯海參崴舉辦的第四屆東方經濟論壇。習近平（左二）當晚在俄羅斯總統普丁（右二）陪同下，大秀廚藝，用平底鍋做煎餅。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸國家主席習近平11日前往俄羅斯海參崴出席第四屆東方經濟論壇，並與俄羅斯總統普丁會晤，雙方料將討論軍事和經貿合作、北韓等四大議題。

一、軍事演習：俄羅斯4年一度的「東方－2018」戰略演習11日登場，過去的演習曾模擬俄、陸衝突場景，但此次大陸受邀參與，不同於以往。專家指出，這說明俄羅斯不再視對方為敵人或軍事威脅。兩國軍事合作也意味，美國若繼續向俄施壓，實施更多制裁，俄國將更堅定地擁抱大陸。俄在敘利亞參戰，也可為大陸軍隊提供實戰經驗。

二、經貿合作：陸俄貿易關係日益緊密。俄中商務諮詢委員會正考慮在73個項目合作，總值超過1000億美元。俄國石油、天然氣和食品銷往大陸，大陸的消費產品則輸入俄國。不過兩國在商業合作上還不夠穩定。隨著陸美貿易戰升溫，美國對俄羅斯實施制裁，也拉近了俄陸關係，使俄陸在商業上繼續緊密合作。

三、北韓問題：作為北韓鄰國，俄羅斯和大陸都關心北韓問題。習普會討論北韓問題的可能性非常大。陸俄過去都雇用廉價的北韓勞工，如何執行對北韓的制裁，對兩國都是複雜的問題。

四、區域角力：陸俄在某些方面仍關係緊張，包括爭奪對中亞國家的政治影響力。例如，以往土庫曼幾乎所有的天然氣都輸往俄國，俄國再加價輸往他國牟利，但現在土國天然氣主要銷往大陸。另外，俄羅斯的中國大陸移民數量達到數十萬人，俄羅斯擔心他們會占領人口稀少的遠東地區。

(中國時報)

東方經濟論壇登場 陸俄聯手抗美 陸俄東方2018軍演 規模空前

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