陸俄東方2018軍演 規模空前

前往俄羅斯參加「東方2018」演習的大陸解放軍78集團軍某重型合成旅，裝備有86式步兵戰車和99式主戰坦克。該旅將在俄羅斯的土地上展示軍改成果。（摘自俄羅斯衛星網）

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中國時報
李文輝／綜合報導
參加俄羅斯「東方2018」戰略演習的大陸解放軍，正在進行作戰籌畫。（中新社）

陸俄史上最大規模戰略聯合軍演「東方2018」，昨在俄羅斯後貝加爾邊疆區楚戈爾訓練場拉開帷幕。與歷次「和平使命」演習相比，這次戰略演習層級更高、規模更大、要素更全、聯合性更強，顯示陸俄政治戰略互信和軍事合作水平達到歷史新高。解放軍強調，這次演習有利於維護地區和平穩定，不針對第三方，與地區局勢無關。

大陸《解放軍報》報導，大陸軍事科學院戰爭研究院研究員李抒音指出，這次演習動用兵力兵器多，達30萬人，各型作戰飛機、直升機和無人機1000多架，艦船近80艘；涵蓋地域廣，同時在5個合成靶場、4個空防軍靶場及日本海、白令海和鄂霍茨克海水域舉行；涉及力量多，包括東部、中部軍區、北方艦隊3大軍區，及空降兵、遠端航空兵、軍事運輸航空兵等戰略性力量。

此外還從遠東聯邦區動員數千名預備役人員，演練戰時警戒。

「東方」系列是俄軍四大戰略演習之一，占有重要地位。聯合戰役指揮機構分別由解放軍北部戰區、俄聯邦武裝力量東部軍區派出。陸方參演兵力要由北部戰區所屬陸軍和空軍部隊組成，約3200人，各型裝備車輛1000餘台，固定翼飛機和直升機30架。

報導稱，這是解放軍經過革命性改革重塑後，首次以軍委聯合參謀部為主、抽組軍委機關相關部門精幹人員，編成陸方導演部赴境外組織聯合戰役行動演練；也是解放軍史上派兵出境參演規模最大一次；演練課題由聯合反恐拓展為組織聯合防禦和反攻的傳統安全課題。

這次行動共分為跨境戰略投送、指揮機構演練、實兵行動演練和沙場檢閱4個環節。

依聯合戰役演練計畫，11日至13日，陸俄雙方實兵行動演練主要圍繞抗敵進攻、強渡水障、火力突擊、進攻準備、轉入進攻等展開，重在檢驗部隊在生疏環境下的實戰能力。13日實兵實彈演練結束後進行沙場閱兵。

陸方演習導演部指揮員表示，這次演習旨在深化陸俄全面戰略協作夥伴關係及兩軍務實合作，進一步增強兩軍共同應對各種安全威脅的能力，有利於維護地區和平與穩定。

(中國時報)

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