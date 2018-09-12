復安兵推 模擬反擊共軍網路戰

空軍司令張哲平上將（前排中）10日前往花蓮主持空軍天龍操演開幕儀式，期勉參演單位注意演訓安全，發揮堅強戰力，展現平時勤訓精練的成果。（軍聞社）

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統任內第二度的「復安專案」政軍兵推，上周六啟動後至昨天結束，不同於去年的反斬首行動，今年主題為網路戰，模擬共軍透過駭客和木馬，癱瘓我國金融、航空和產業等網路系統，由蔡英文總統作最後的跨部會整合進行因應和反擊。

去年政軍兵推為期3天，今年因影響層面深廣，擴大為4天，不同於去年反斬首時，模擬共軍發射飛彈，蔡英文乘坐裝甲車離開的浩大陣容，今年兵推的前3天，蔡英文主要在總統府控制室做遠距離的指揮管制，直到昨天才與行政院長賴清德等人進入圓山指揮所進行最後的政策裁決。

知情人士指出，「復安專案」是以政為主，以軍為輔，很多往年都會參加的將領，今年都沒參演。

今年設定的網路戰，除了要求跨部會與民間整合，模擬各種緊急狀況隨時因應外，到了最關鍵的時刻，將會由蔡英文總統進入圓指所就最後的跨部會整合作政治決策，以面對和解除危機。

另外，在節約兵力考量下，空軍年度最重要的戰術訓練總驗收「天龍操演」，以及海軍年度的戰術訓練總驗收「海強操演」，這周在東部海空域大規模舉行，這是天龍與海強首度合體操練。一位軍方官員說，天龍與海強這兩個重要演習，以前都是分開，海軍演習時，要呼叫空軍戰機支援，現在結合在一起，就不必特別派機支援，空軍在對抗時，軍艦即可做戰術配合，或是偵蒐鎖定空中目標，如此不但兵力節約，且更接近實戰。

空軍司令張哲平於周一前往花蓮佳山基地主持操演誓師時說，這次「天龍操演」會整合海軍、海巡、岸置防空、制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰的操演，希望參演官兵把握機會，充分協調與相互配合，有效發揮聯合作戰效能。

(中國時報)

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