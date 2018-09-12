電價審議會明召開 台電盼調8％ 經部擬凍漲

2018年09月12日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

經濟部明天將召開電價審議會，決定10月份電價是否調整。據悉，台電提出多套電價調漲方案，能源局最後核定漲幅約7％至8％，按機制最高允許漲3％。不過經濟部基於近日水災、穩定物價，加上4月已漲一波等考量，將提案「凍漲」，但還須說服多數主張讓台電合理反映成本的學者委員，才會拍板。

學者委員力主反映成本

年底縣市長選舉將至，攸關民生的電價是否調漲深受外界關注。由於4月已調漲電價3％，10月如再漲，整體漲幅將達6％。台電因為自身燃煤、燃油、天然氣等發電成本增加，依據電價公式期這次電價能再漲10％左右，但調整案日前送進能源局，初步檢視後，只允許調升7％到8％。

依據電價公式，台電1年可調整2次電價，每次最高漲幅3％，超過此漲幅不足部分可由電價平穩基金挪補。電價今年4月每度漲0.07元，平均每度電售價來到2.62元，10月再增，可以調到2.7元。

選舉加上水災 傾向不漲

不過正因為4月已漲，且核二2號機復轉後，節省替代燃料支出，經濟部認為已減輕電價調升壓力，加上8月水患南部災情慘重，近期民生物價波動，因此基調已傾向當日提案「凍漲令」。當然，未說出的理由還有年底選舉因素。

鑑於電價審議會17名委員，政府代表9名，已實質超過一半，加上一向傾向不漲或少漲的工商團體、消基會代表，人數已有12名，可說可配合凍漲令者幾近8成。但經濟部說，還是得與支持調漲的學者溝通，期不用動用表決。

凍漲 平穩基金坐吃山空

目前由台電超額盈餘先掛存的電價平穩基金有790億，如凍漲10月電價，估計全年平均未漲足電價約7％，換算明年須從基金拿出430億撥付台電，很快就會坐吃山空。

(中國時報)