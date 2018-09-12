麗寶插旗上海虹橋 10月招商

麗寶集團上海房地產開發總經理陳志鴻11日在招商會表示，「上海虹橋麗寶廣場」明年5月開幕營運。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

麗寶集團耗時4年打造的上海虹橋麗寶廣場，將於10月15正式招商，明年5月就要開幕！廣場總市值超過新台幣270億元，預計每年將為麗寶帶來至少15億元的租金收入。麗寶上海房地產開發總經理陳志鴻表示，此項目獲得等同於自貿區的優惠辦法，麗寶更將傾力提供資源，歡迎台商進駐。

上海虹橋麗寶廣場是麗寶集團在大陸的首個旗艦商辦，坐落於虹橋商務核心區，虹橋高鐵站及虹橋機場近在咫尺，更有3條地鐵交會，每天進出超過100萬人次，皆與麗寶廣場有地下連通道。

廣場總面積約7萬坪，包括辦公面積約3萬坪及商業面積約2萬坪，由6座辦公樓與1座商業中心組合而成。陳志鴻指出，上海虹橋麗寶廣場利用水波狀漂帶結構阻絕熱輻射、熱反射，比起玻璃帷幕能有效的減少光汙染，成為虹橋商務核心區內唯一的都市綠洲花園生態商業辦公複合體。

在商場部分，陳志鴻指出，麗寶廣場是虹橋商務區內唯一的主題特色商場，借鏡台北101的物管顧問經驗，以「生活愛上心中新」為主軸，規畫「宴遇九份」、「祕密花園」、「留忙塢」、「和風日麗」、「食色工坊」、「明日世界」及「奇幻樂園」7大主題空間，引進台、日系品牌首次進駐上海。

陳志鴻透露，已有不少知名品牌確認進駐，例如大陸第1間複合型爵士音樂館「JZ Studio」、首家以中國傳統瓷器結合宋朝文化的美食小鎮「大隱古食代」、中國傳統文化結合茶道為核心的高級餐飲會所「南笙閣」，及大陸一線明星陳坤弟弟打造湖北風味早餐店「過早」等，都選擇麗寶廣場做為上海首站；另外，也有在大陸設有子行的國銀，有興趣進駐麗寶廣場。

陳志鴻表示，麗寶廣場已獲選為11月「中國國際進口博覽會」的唯一企業辦公服務平台，將提供100多個國家，2000多家企業對外貿易交流場所；預估2019年5月上海虹橋麗寶廣場開幕時，辦公樓的入駐率能達9成，商場則達8成以上。

(中國時報)

電價審議會明召開 台電盼調8％ … 機捷通車兩樣情 沿線房價7跌5漲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。