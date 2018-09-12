麗寶插旗上海虹橋 10月招商

2018年09月12日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

麗寶集團耗時4年打造的上海虹橋麗寶廣場，將於10月15正式招商，明年5月就要開幕！廣場總市值超過新台幣270億元，預計每年將為麗寶帶來至少15億元的租金收入。麗寶上海房地產開發總經理陳志鴻表示，此項目獲得等同於自貿區的優惠辦法，麗寶更將傾力提供資源，歡迎台商進駐。

上海虹橋麗寶廣場是麗寶集團在大陸的首個旗艦商辦，坐落於虹橋商務核心區，虹橋高鐵站及虹橋機場近在咫尺，更有3條地鐵交會，每天進出超過100萬人次，皆與麗寶廣場有地下連通道。

廣場總面積約7萬坪，包括辦公面積約3萬坪及商業面積約2萬坪，由6座辦公樓與1座商業中心組合而成。陳志鴻指出，上海虹橋麗寶廣場利用水波狀漂帶結構阻絕熱輻射、熱反射，比起玻璃帷幕能有效的減少光汙染，成為虹橋商務核心區內唯一的都市綠洲花園生態商業辦公複合體。

在商場部分，陳志鴻指出，麗寶廣場是虹橋商務區內唯一的主題特色商場，借鏡台北101的物管顧問經驗，以「生活愛上心中新」為主軸，規畫「宴遇九份」、「祕密花園」、「留忙塢」、「和風日麗」、「食色工坊」、「明日世界」及「奇幻樂園」7大主題空間，引進台、日系品牌首次進駐上海。

陳志鴻透露，已有不少知名品牌確認進駐，例如大陸第1間複合型爵士音樂館「JZ Studio」、首家以中國傳統瓷器結合宋朝文化的美食小鎮「大隱古食代」、中國傳統文化結合茶道為核心的高級餐飲會所「南笙閣」，及大陸一線明星陳坤弟弟打造湖北風味早餐店「過早」等，都選擇麗寶廣場做為上海首站；另外，也有在大陸設有子行的國銀，有興趣進駐麗寶廣場。

陳志鴻表示，麗寶廣場已獲選為11月「中國國際進口博覽會」的唯一企業辦公服務平台，將提供100多個國家，2000多家企業對外貿易交流場所；預估2019年5月上海虹橋麗寶廣場開幕時，辦公樓的入駐率能達9成，商場則達8成以上。

(中國時報)