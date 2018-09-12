機捷通車兩樣情 沿線房價7跌5漲

2018年09月12日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

機捷10月將推優惠票價全線降10元，引發外界關注，不過，對照近3年、機捷通車前後實價登錄行情發現，各站表現大不同，有物件登錄12站中，7站較通車前下滑，5站上漲，其中以新莊副都心站跌逾18％最多，A7體育大學站暴漲42％最驚人。

依東森房屋彙整實價登錄資料顯示，2016年機捷尚未通車時，以A4新莊副都心站新成屋均價每坪56.5萬元、A5泰山站54.8萬元，A2三重站每坪達48.3萬元最高。

但2017年通車當年沿線各站幾乎全跌價，今年三重、林口、桃園龜山、青埔與中壢環北等區域逐漸回漲。

對A7站漲勢驚人，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，A7站周邊成屋以合宜宅為主，近一年來建商積極推出新案，以二字頭房價搶市，和周邊新莊、迴龍、龜山長庚一帶有明顯價差，加上機捷推出票價優惠，增加輕移民誘因，令買氣日益升溫。

東森房屋研究中心經理于靜芳進一步分析，A7屬機捷沿線房價「凹陷區」，除了合宜宅，周邊早有遠雄、寶佳等大型建商競相卡位，近期「鴻築金捷市」、「鴻築 AiCity 樂捷市」、「富御捷境」等案鎖定首購客銷售，相較於前段下新莊、後段的林口及長庚商圈都更低，小三房加車位普遍不到千萬元。

不過，市場人士指出，在大台北地區處處可見捷運宅間，民眾購屋要避開餘屋量大地區，像是新莊副都心站房價仍未止跌，不過，擁有2條捷運通過的雙捷運站，價格相對有撐，甚至具較大增值潛力，此外，距捷運站遠近價格也有相當差距，距離1000公尺較500公尺的物件，房價往往可便宜1成左右。

(中國時報)