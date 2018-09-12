5金6銀 12月可申請敵意併購

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中國時報
／台北報導

「金金併」遊戲規則正式定案，申請非合意併購的「買家」須滿足「資本充實」、「經營能力佳」、「有國際布局發展能力」和「企業社會責任良好」等四大標準，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，同時符合標準的金融機構，目前共有5家金控和6家銀行；順利的話，最快12月時「買家」就可以申請敵意併購。

金管會在7月底召開「金金併」閉門公聽會時，業者曾對標準門檻提出不同意見，例如國際布局發展能力不止用營業據點來判斷，也應加入國際業務營收數據綜合考量等，不過最後版本出爐，金管會未採納業者意見，仍維持原定標準。

莊琇媛指出，目前同時符合這四大標準的民營金控有5家，分別為國泰金、富邦金、中信金、玉山金和台新金；銀行局在7月時曾表示元大金也符合其中半數標準，不過經細算，元大金因獲利不符而出局。

滿足申請標準的銀行則有6家，包括台北富邦、國泰銀、中信銀、玉山銀、台新銀，和上海銀。莊琇媛強調，有申請資格，不代表金管會一定會通過，還是要個案認定，另外，合意併購就不需符合4大標準。

據金管會最後拍板的「金金併」規定，排除公股行庫外的民營金融機構，要發動敵意併購，除須符合上述四大標準外，必須承諾在最長3年的一定期限內完成整併，否則要在期限內釋出持股，未整併完成前，不能再申請投資其他金融機構。金管會主委顧立雄曾指出，此規則主要針對民營業者間的「民民併」，無論是「買家」或「賣家」，都排除公股行庫。這套規則經預告後，最快將在11月底上路，12月便可申請敵意併購。

(中國時報)

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