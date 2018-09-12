零工族 僅3成轉正職

2018年09月12日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰加上新興市場金融動盪，萬寶華昨公布台灣第4季就業展望為21％，年減2個百分點，顯示企業聘雇員工意願下滑。正職新增有限，不少民眾只能投入打工行列，但人力銀行調查顯示，全台非典型就業人口破80萬人，潛在零工經濟人口更高達639萬人，這些零工族多數扮演「工具人」角色，最終僅31％獲得轉正職機會，想翻轉生活、擺脫困頓，並非易事。

萬寶華訪談台灣1039位雇主，以了解企業第4季聘雇狀況；以行業別區分，七大業別中以服務業需求26％最高、製造業以23％排名第2。

經濟大環境不佳、又遇上貿易戰攪局，雇主聘雇意願下降，推升零工經濟興起，yes123求職網調查指出，逾7成勞工曾打過零工，換算下來潛在零工經濟人口高達639萬人，零工族多數是扮演「工具人」角色，其中更有16％曾月入萬元以下、62％是月光族，最終也僅有31％獲得轉正職機會。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，零工族多半收入不穩定，也不能享有完整的企業福利；他建議政府，應立「專法」保護非典型就業者，例如，設定薪資下限保障、企業僱用比例上限，或者透過租稅優惠等，讓弱勢勞工得以強化生活。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂從內部調查中也發現，台灣不論企業、員工都能接受零工經濟的潮流，如何讓企業、員工藉此模式創造雙贏，是未來必須共同面對的課題。

(中國時報)