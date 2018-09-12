零工族 僅3成轉正職

零工族多數是扮演「工具人」角色，最終僅有31％獲得轉正職機會。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

陸美貿易戰加上新興市場金融動盪，萬寶華昨公布台灣第4季就業展望為21％，年減2個百分點，顯示企業聘雇員工意願下滑。正職新增有限，不少民眾只能投入打工行列，但人力銀行調查顯示，全台非典型就業人口破80萬人，潛在零工經濟人口更高達639萬人，這些零工族多數扮演「工具人」角色，最終僅31％獲得轉正職機會，想翻轉生活、擺脫困頓，並非易事。

萬寶華訪談台灣1039位雇主，以了解企業第4季聘雇狀況；以行業別區分，七大業別中以服務業需求26％最高、製造業以23％排名第2。

經濟大環境不佳、又遇上貿易戰攪局，雇主聘雇意願下降，推升零工經濟興起，yes123求職網調查指出，逾7成勞工曾打過零工，換算下來潛在零工經濟人口高達639萬人，零工族多數是扮演「工具人」角色，其中更有16％曾月入萬元以下、62％是月光族，最終也僅有31％獲得轉正職機會。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，零工族多半收入不穩定，也不能享有完整的企業福利；他建議政府，應立「專法」保護非典型就業者，例如，設定薪資下限保障、企業僱用比例上限，或者透過租稅優惠等，讓弱勢勞工得以強化生活。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂從內部調查中也發現，台灣不論企業、員工都能接受零工經濟的潮流，如何讓企業、員工藉此模式創造雙贏，是未來必須共同面對的課題。

(中國時報)

5金6銀 12月可申請敵意併購 公司法修正帶來新創事業更多可能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。