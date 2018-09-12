前鎮冰屍案 長子買雙凶弒父

2018年09月12日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

頂包者 丁妻

高雄冰屍案事件簿

高雄10日發生冰屍案，鑑識人員到場想盡辦法「解凍」。（柯宗緯攝）

高雄前鎮冰屍案曲折離奇！47歲丁姓男子遭長子夥同2名友人謀財害命後，將丁屍體藏匿家中冰櫃99天，警方突破丁妻心防，「鑿冰挖屍」後，追出長子弒父。長子向檢方坦承覬覦父親財產，百萬買凶殺人，母親則在屋外把風，但其母否認。檢方複訊後，依殺害直系血親尊親屬等罪將母子聲押，並漏夜偵訊2名共犯。

丟凶刀燒血衣 母子聲押

冰屍案前晚找到丁男屍體後，洪婦原獨攬殺夫犯行，經警連夜訊問，才翻供是已婚的24歲大兒子行凶。不過，檢警昨相驗後發現，死者除右後肩頸部有4處刀傷外，後腦至背部尚有3處不明鈍器傷，傷勢與母子所言是父親拿刀作勢威嚇，長子才奪刀防衛說法不符，檢警懷疑凶手不只1人。

檢警進一步偵訊，長子鬆口坦承有共犯，供稱是覬覦父親繼承的贈與財產，才計畫買凶殺人，傳各付50萬給2名友人幫忙。2嫌到案後初步坦承當時在場，也知道「屍體沒有處理好，被發現是早晚的事情」，警方預計今早依殺人罪嫌移送地檢署。

警方說，6月4日凌晨2時許，丁男長子在鎮東一街租屋處，與21歲高姓、23歲蔡姓友人大吐苦水，抱怨父親很差勁，「乾脆讓他死一死」，3人趁上午7時許，丁在3樓房間熟睡之際摸黑闖入。

百萬雇凶 推母默許把風

3人拿起掛在電視牆疑為武士刀利器，朝死者猛砍4刀，過程利器還掉在地，3人輪番拾起揮刀，接著以鈍器往後腦勺狠K，直到斷氣為止；期間，知悉案情的洪婦，載老三兒及么女上學，上午8時許再回案發現場，發現丈夫已成冰冷屍體，冷血「默許」3人處理屍首。

丁嫌提議以棉被包裹只穿四角褲半裸屍體，再以繩索綑綁，放進1樓零下40度、原本存放壽司食材的冰櫃藏匿。洪婦直到7月2日才到轄區派出所報案丈夫失蹤，經管區員警潘明煌鍥而不捨追查，10日晚間突破洪婦心防，揭開這起錯綜複雜命案。

母從婆婆手中拿到200萬

由於屍體外層裹著棉被，被冰凍3個多月，有厚達10公分冰層，鑑識人員連夜以利器鑿冰及熱水、吹風機融冰，花了2小時才把烏黑、捲曲屍體完成解凍，並得以透過驗屍追出另有共犯真相。

警方初步了解，丁嫌雖供稱是為了父親家產謀財殺人，但警方發現死者已敗光4000多萬家產及欠下350萬債務，何來家產，對其說法有所保留，倒是洪婦從婆婆手中拿到200萬元。

警方指出，案發後，丁突然還清積欠酒店20萬債務，並緊咬母親知情把風，但其母矢口否認；至於凶刀，丁嫌第一時間稱丟到阿公店水庫，並將血衣燒毀，迄今都未找到相關證物，由於丁嫌與其母說法反覆且有落差，檢警明將進行複驗，釐清案情。

(中國時報)