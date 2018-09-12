5歲女下體受傷 童語：遭兄性侵

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中國時報
、高彥哲／新北報導

5歲女童本月2日因下體流血受傷被家人送醫，醫師檢視傷勢認定疑遭性侵轉介社會局安置，家屬不滿上網發文抱怨求助，護理師也貼文指疑遭13歲哥哥長期性侵；女童父親發文駁斥，並到派出所提告妨害名譽，雙方各說各話。新北市家防中心11日依性侵害犯罪防治法向警方告發，案由司法單位偵辦。

據女童父親表示，當天因女兒調皮愛玩，從書桌上跳下來後不慎撞到玩具屋的支架，造成下體流血，送往林口長庚醫院就醫，醫院卻開立一張「疑似性侵」的驗傷單，隨即通知社會局介入安置，多次前往醫院探望遭拒，又聯繫不到社工，上網發文求助。

一名自稱經手會診的護理師10日在網路留言指出，女童陰道深處有嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，因當下無法處理，轉診至長庚，單獨詢問女童，女童竟表示，天天被13歲的哥哥以生殖器插入陰道，之前也曾因出血就醫，父母都知道，這次也是媽媽要求她說是被玩具撞到。

護理師爆料後，引發網友一片撻伐，女童父親緊急在網路上發文澄清駁斥，並至新莊警分局控告護理師妨害名譽罪；警方受理後，將發函通知護理師到派出所說明，後續將啟動司法調查程序，至於女童是否遭性侵，責由婦幼隊偵辦。

新北市家防中心主任許芝綺表示，疑似性侵部分已向警方告發，後續交由司法單位調查，女童目前傷勢尚未恢復，將持續安置、治療，並請醫師進一步比對傷口，判斷是否與父母說法一致；至於父母欲探視女童，將待狀況穩定後，才會安排家長在社工陪伴下探視。女童雙親也說，靜待司法調查。

(中國時報)

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