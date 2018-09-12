阿丁託夢員警 時間到就有答案

2018年09月12日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「冥冥之中，大體會說話！」冰屍案破案關鍵是派出所員警潘明煌，丁姓死者多次託夢「時間到了，自然會有答案」；他在鬼門關後的農曆8月1日，也是案發後第99天登門突破丁妻洪婦心防，才揭開駭人命案，恰與國片《引爆點》台詞「請你用你的身體告訴我答案」情境頗為神似，令人不可思議。

潘員在前鎮街派出所服務11年，對地方大小事相當熟稔，尤其是丁家，當管區第1天就認識他們，因為不時得上門處理家務事，「不是太太被毆，就是孩子被打。」

不過，7月2日，洪婦突然到派出所報案丈夫失蹤，供稱「他沒帶手機，一早出門就不見」。潘員直覺不合理，丁沒有理由離家不歸這麼久，但沒有證據顯示他遭不測。

潘員多次拜訪丁家，但洪婦態度冷淡，更從不開前門，只肯開後門出入，他腦中閃過曾看過1樓門口處有擺放冰櫃，突然有念頭，「該不會人藏在冰櫃裡頭？」只是這個想法未能獲得證實。

直到最近丁男託夢給潘員，告訴他「時間到了，真相自然會水落石出」，而丁的二兒子也在案情曝光後說，夢到爸爸告訴他「別緊張，時間到就會有答案」。

潘員前天一早決定再從丁男母親下手，對方哭訴3個月不見兒子，媳婦、孫子應該知道兒子去向，但把她蒙在鼓裡。潘認為事有蹊蹺，前晚再到丁家，一看到洪婦劈頭質問，「你把阿凱（死者暱稱）藏在哪？」

「人應該是不見，但也應該要給他交代，讓他去該去的地方！」洪婦聽到潘員的說法，竟突然聲淚俱下，坦言丈夫屍體藏於冰櫃，身體還不斷地發抖，讓潘員直說，或許冥冥之中自有安排，「他可能已在鬼門關前徘徊，等把事情辦好再走。」

(中國時報)