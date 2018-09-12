家暴父敗光4000萬 兒走鐘學壞

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中國時報
／高雄報導

富不過三代！丁姓男子繼承4000萬遺產後，成天花天酒地，成為孩子壞榜樣，以致殺害他的大兒子有樣學樣，愛開名車炫富，甚至上酒店欠帳，全家不時為錢爭吵，加上死者言語及肢體家暴，一家人感情不睦，早已名存實亡，丁男媽媽更說，兒子失蹤後，媳婦還要走200萬元。

據悉，丁男父母早年賣冷飲獲利可觀，丁父因故辭世後，家產分給3名子女，排行老二的丁男，分得1棟草衙5樓豪宅及1塊土地，後來變賣入帳4000多萬。

丁男曾開「丁丁水產行」，但經商失利，轉到草衙市場與太太一起賣壽司；他需索無度，愛走酒店、玩跑車，欠債350萬元，最多1周欠下100多萬元，不時有人上門討債，鄰居也透露丁家人際往來複雜。

尤其，丁男2個臉書帳號PO了不少子女合照及玩跑車照片，但子女因父親長期威嚴管教及施暴，彼此關係不睦。大兒子「走鐘」學壞，曾因犯下妨害性自主罪判刑入獄，二兒子前年則遭父親言語辱罵，警方受理兒少保護通報，他說「爸爸容易生氣，跟家人感情不太好」。

丁男媽媽說，不清楚兒子外面是否有債務，但兒子失蹤前寄放1筆200萬現金在友人處，並說「只有媽媽來才可以領」，未料兒子人間蒸發後，媳婦漠不關心，還多次上門討該筆錢，最後被她討去。

當地鎮東里里長蔡川士透露，丁男夫妻昔日住在附近，搬來案發地租屋才1年，2人育有3男1女，同住屋簷下。他印象中丁男留5分頭、個性隨和，平時開賓士代步，每次從他家走過，總見他拿乾布擦拭愛車，看似非常寶貝。

(中國時報)

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