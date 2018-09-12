陳景峻快閃 議員吵成一團

2018年09月12日 00:46 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

身兼北農董事長的副市長陳景峻不到一個小時就以會議為由，要求提前離席，此舉引發在場議員論戰，留下一臉狐疑的市議員簡舒培（右）及高嘉瑜。（鄧博仁攝）

第一果菜市場改建爭論不休，日前北市府與北農終於達成共識，不過身兼北農董事長的北市副市長陳景峻與總經理吳音寧仍然相敬如「冰」，11日兩人赴議會同框專案報告，但不到一個小時，陳就要求先行離席，此舉也引發議員正反論戰，最後在表決過半下，陳快閃離開，留下一臉錯愕的吳音寧獨自報告。

財政委員會昨舉行市場改建專案報告，上次缺席的陳景峻昨總算現身，且他與吳音寧的互動格外受關注。會議一開始，鍾小平、陳重文持續猛攻北農勞退金、是否赴議會備詢等議題，鍾更要求陳、吳為近期紛擾道歉，此舉引起陳景峻不悅，反問：「我們要道什麼歉？」不過也有議員要求「回歸市場改建討論」，場面一度混亂。

留吳音寧獨自報告

因陳景峻先前不斷對外表示，「吳提的版本未經董事會討論」、「沒收到規畫案」，議員質疑，吳音寧先前曾在董事會提出需求，但陳卻一直稱不知道，且吳送的是需求表，非規畫案，但陳似乎混為一談，質疑北農內部到底有沒有同步？

對此，陳景峻嚴正駁斥，他說這是兩碼子事，吳提的是工作報告非規畫報告，包含官股常務董事也明確表示吳沒有在董事會報告。

不過，委員會進行不到1小時，陳景峻隨即以參加市政會議為由，要求提前離席，在場議員又吵成一團。

正反論戰 場面混亂

高嘉瑜、簡舒培痛批，「陳身為董事長，應留下說清楚爭議！」陳建銘、徐世勳則認為由吳音寧代表即可，最後表決過半，陳快閃離場，讓簡舒培大罵，「他還沒回答我問題耶！」

前北農董事楊儒門昨接受電台訪問表示，市府派陳景峻任北農董事長，制度上就該由陳赴議會報告，陳也應對改建案有所了解，而非一問三不知，「不然幹嘛當官股代表？」

(中國時報)