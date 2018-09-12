萬里隧道均速執法 超速少94％

2018年09月12日 00:46 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

台二線萬里隧道7月起實施區間「平均速率」科技執法，超速違規比率大幅減少94％，事故減少85％成效良好，新北市警察局長胡木源11日在市政會議報告時指出，目前台九線北宜公路已陸續建置區間測速設備，預計明年初展開宣導與取締遏止飆車。

警方表示，「平均速率」是以一輛車在特定區間內所花時間計算，例如甲、乙兩個點，速限值平均耗費5分鐘，車輛通過甲、乙點所花費時間低於5分鐘就算超速違規，打破單點取締盲點，也能避免駕駛為躲測速照相驟停衍生的交通事故。

避免躲測衍生事故

胡木源說，英國、義大利、澳洲透過平均速率執法已行之有年，成效卓越，今年交通大隊擇定台二線萬里隧道，自7月1日實施區間平均速率執法，超速案件從4月1萬9000件，5、6月宣導期間降到1萬3000多件，7月開始執法銳減到2577件，8月再減到只剩1428件，減少率達94％，5月宣導期至今只發生1件事故，執法成效良好。

平均速率超過就罰

胡木源說，鑑於台九線北宜公路飆車競速死亡事故不斷，去年造成9人死亡，今年至今已發生7件死亡車禍，為加強取締超速飆車，目前已選定近2年發生多起A1事故的路段，裝設區間測速照相裝置，駕駛人經過單一區間若平均速率超過標準就會開罰。

六大彎將重點取締

警方表示，北宜公路並非封閉道路，複雜性相對提高，平均速率執法具有提醒、警告作用，提醒用路人行經危險路段要多加注意。

警方雖未透露裝設地點，據悉應會以北宜公路危險「六大彎」棲霞彎、檳榔彎、菩薩彎、茶壺彎、財茂彎、鬍鬚彎路段實施，盼能有效嚇阻超速飆車行為，預計明年初開始宣導並執法。

(中國時報)