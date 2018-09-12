六軍團清枯枝舞弊 收押3人

2018年09月12日 00:46 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

軍營爆發枯枝清運舞弊事件！陸軍六軍團許姓上士和542旅莊姓中士，涉嫌和王姓環保廠商勾結，洩漏底價、縱容圍標、浮報噸數、驗收放水等，圖利廠商數百萬元，莊索賄20餘萬元、許則退役後轉赴環保公司工作，桃檢10日發動搜索、漏夜偵辦，11日法院審理後，3人裁定收押。

洩漏底價 縱容圍標

曾任陸軍六軍團上士的34歲許姓男子，2016年起負責承辦營區內每年約900噸的枯樹枯枝清理業務，卻和陸軍542旅29歲莊姓中士，涉嫌包庇不具清運資格的環保清運公司，洩露底價、找其他廠商圍標，發現48歲王姓業者提供的最終棄置場所容量不足，也恍若未聞，在招標審核過程中視而不見，讓業者順利承攬營區工程。

業者得標後，許男和莊男也未依規定驗收，開始營運之後，更任憑業者浮報噸數，1公斤的枯枝當3公斤賣，從重量上灌水、再偽造單據等方式圖利廠商，2年來估計金額達數百萬元。

驗收放水 索賄插股

桃園地檢署檢察官葉益發10日指揮六軍團、憲兵隊和桃園市調查處發動搜索一行人住辦，扣得相關帳冊、帶回11人，莊男涉收受20餘萬元佣金，但許男一度「查無收賄」，直到檢調上門才發現許男4月1日退伍後，就無縫接軌進入環保公司，插股當股東、還擔任垃圾車司機，「退伍生涯規畫」就是對價關係。

檢察官漏夜複訊後，將許、莊、王等人以涉犯貪汙重罪、有串證之虞，向桃園地院聲請羈押。

(中國時報)