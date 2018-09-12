公車APP變班距制 乘客霧煞煞

台中市議員陳清龍抨擊市府公車動態APP時刻表，由「固定時刻」調整為「班距制」發車，民眾等公車淪為憑感覺！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市公車改採班距發車未有固定時刻表，引起公車族怨聲載道。市議員陳清龍11日為民請命，抨擊候車時間過長、車班路線臨時更動及公老坪223路豐原端12點班次提前至11點等。交通局長王義川表示，目前對外提供的內容，是依核定內容顯示於公車動態系統。

系統仿照北市 不調整

陳清龍指出，市民向他反映公車時刻表拿掉後，等車極為不便，等APP上顯示10-30分鐘會有1班，究竟是10分鐘還是第29分鐘？若涉及轉乘就更無法銜接，候車時間倍增，反映給1999、公文旅行2個月，卻得到「系統與台北市相同」，因此不做調整。

陳清龍說，豐原公老坪223路公車，每日6班車與豐原市區對開，為提升搭乘當地居民搭乘率，建議將中午12點豐原發車時間提早為11點，經過2個月公文往返卻原地踏步；956公車路線原走74快速道路到太平光華高工，未做配套措施改走環中路，致行駛時間延長，影響民眾候車權益。

小黃公車 再增10路線

王義川指出，中市公車動態APP時刻表由「固定時刻」發車，調整為「班距制」發車，先前公車動態顯示班表是業者預估發車時間，卻讓民眾誤解為實際發車時間；為免民眾混淆，該局參考台北市與新北市做法，調整台中市公車時刻表呈現方式，讓民眾更掌握搭車時間。

交通局去年4月推動小黃公車，解決偏遠地區公車「落空車」窘狀！市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠指出，2條路線營運補貼款1年省下68萬元整體效益佳；建議增加路線，升級夜間等貼心服務。交通局長王義川允諾，將再增加10條新路線。

(中國時報)

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