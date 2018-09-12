大成商工辭退9師 挨控迫害

2018年09月12日 00:46 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎尾大成商工6名年資30年，與3名簽署約聘規定教師不滿「被退休」及「被離職」，11日控訴校方毫無協商便向8名教評委員開鍘，「報復」其對涉及不法的教職員做出解聘決議。校方強調，係少子化學生大減，人事成本沉重所致，且一切依法處理，並無不法。

超額辭退 秋後算帳？

被辭退的9名教師向雲林縣教育產業工會求助，理事長謝中憲及總幹事許逸軍表示，為保障教師工作權，將轉呈全國總會和教育部相關單位處理。

大成商工教師會理事長陳國南也「被退休」，他指出，該校部分教職員涉及不法，教評會共13委員，以超過半數10人通過解聘決議，而遭辭退的9教師中8名是教評委員，校方顯然是秋後算帳，幕後一定有黑手操控打擊教師權益。

陳國南接著說，校方依自訂的人事規章辭退老師，已違反教育部相關規定，其中3人以超額辭退亦未經教評會審議，教育部國教署應該派代校長或接管董事會，以保障師生權益。

校方聲明 無逼退情事

校方發表書面聲明表示，該校前端25名教師薪資占總薪資成本25％，所以才提供半年本俸讓年滿30年人員退休，或辦理回聘，以保障生活；另超額亦早簽署約定，一切均依規定辦理，並無不當。

校長賴信成說，近來因少子化學生減少，薪資成本入不敷出，今年7月已通告全校，並與當事人協商人事瘦身勢在必行。

賴信成強調，人事緊縮是全方位考量後不得已的作法，絕無逼退情事，尊重當事人的法律行動，但希望少數人不要再興風作浪，損害校譽，讓校園早日恢復平靜，正常運轉，才是真正為學校好。

(中國時報)