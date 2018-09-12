養青新南向 樂魚8幫忙鋪路

2018年09月12日 00:46 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

農委會為推動新南向政策，日前舉辦「農業青年大使『新南向』交流計畫」，而屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳右穎受邀赴越南考察後，發現對方在土地、關稅及人力上有潛能解決台灣養殖業困境，因此計畫在擴編樂魚8產銷班成合作社的同時，也培養養殖青年到國外打天下的能力。

台灣養殖業 淪夕陽產業

陳右穎指出，目前在全球遠洋漁業發展減緩的趨勢下，養殖業應是未來漁業發展的主力，但台灣卻因土地取得、人力成本及對外關稅高等因素，幾近淪為夕陽產業，實在可惜，而越南的養殖業雖不及台灣但在土地、人力及關稅上有投資誘因。

越南有潛力 有投資誘因

陳右穎說，台灣的養青若掌握好管理技術，在越南打出一片天非難事，因此協會所屬的樂魚8產銷班有意為養青鋪路，盼產銷班擴編成合作社的同時，也一同培養志同道合的養青具有「異地生產」的能力。

他說，不管農業或漁業，發展成農企業是未來導向，因此合作社的成立勢在必行，目前已在籌畫中，預計明年能實踐，屆時在各項資源整合後，養青的新南向政策更能順利走上軌道。

他強調，樂魚8成立4年來，透過建教生相關計畫及食魚教育等活動，讓民眾重新認識養殖業的不一樣，它並非是埋頭苦幹的行業，透過組織化的人力調節、產銷共擁的概念，是能做出大事業的，如目前13位班員的年產值即破2億，未來若走向國際化將更無懈可擊。

(中國時報)