亞運奪金背後 醫界葉問坐鎮

2018年09月12日 00:46 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

有「醫界葉問」稱號的中醫師何宗融，習武超過40年，至今仍維持每天練拳的習慣，從小練武為了強身，還曾稱霸台灣武術圈，何宗融也練就一手打拳、一手行醫的獨特風格。何宗融本身領有奧運裁判身份，更是國際賽事「御用」隨隊醫師，這次亞運賽他也隨隊前往，甚至這次台灣在棒球賽擊敗南韓，背後也有醫療團隊協助。

何宗融透露，全國矚目的中韓棒球大賽前一晚，中華隊長林加祐感染腸胃炎，醫療團隊以中西醫合療恢復元氣，比賽首局就轟出2分打點全壘打，奠定勝利基礎；另外，當天中繼投手不慎閃到腰，眼看投球人力緊繃，他以針灸穴位5秒鐘的醫療方式，讓中繼投手恢復狀態，中華隊最後以2比1壓制南韓隊。

今年亞運台灣拿下17面金牌，創下難得佳績，何宗融指出，其實賽事進行過程，選手水土不服，從早上8點值班到晚上12點忙得沒空休息，首次遇到「藥不夠用」的狀況，所幸醫療團隊中西醫合療發揮作用，讓選手能夠儘速恢復體力，專心為國爭光。

其實，何宗榮從小體弱多病，幼兒園開始就在父親的引導下練武養身。他笑說，以前不練拳就不能睡覺，舉凡出門、吃飯或洗澡前，都得先「走八卦」、「打一套拳」後才可以，現在雖然工作忙碌，但仍利用零碎時間練武術的技能。

「學醫為了專精武術！」何醫師學習中醫，了解武術發展脈絡，也因好學的個性，後續也接觸太極拳、柔道、柔術、角力等領域，曾獲全國太極拳冠軍。

何宗融醫師今年9月起接任花蓮慈濟醫院副院長職務，每周二、周五下午開設門診，未來也計畫開班授課教武術。

(中國時報)