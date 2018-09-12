淡水環境藝術節 踩街大玩輕軌風

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中國時報
／新北報導

淡水環境藝術節今年邁入第10年，宛如扮裝嘉年華的踩街活動、演繹在地歷史的環境劇場將在10月先後登場，今年迎接淡海輕軌通車，踩街活動將以「輕軌領航遊淡水」作為主題，在輕軌裝置藝術、創意輕軌列車頭及扮裝的幾米女孩引領下，開啟「跟著輕軌去旅行」的熱鬧盛會。

淡水環境藝術節的前身是「淡水2008踩街嘉年華」，透過結合淡水在地藝術家與學校、社區的創意，在踩街遊行活動中展現淡水在地特色，隔年起吸引國內外專業表演團隊加入，演出五花八門、熱鬧滾滾的扮裝遊行，讓藝術節名號聞名國際，更有「台灣亞維儂藝術節」美稱。

淡水區公所稱，淡海輕軌將於今年底前通車，踩街活動特別以「輕軌領航 遊淡水」為主題，44組由社區社團、學校及專業團隊組成的踩街隊伍，將於10月6日當天從淡水老街廣場經福佑宮抵達觀潮廣場，沿途展現輕軌裝置藝術、創意輕軌列車頭、幾米女孩扮裝等，帶領民眾遊老街。

此外，大型環境史詩劇場《五虎崗奇幻之旅》也將於10月13、14日在觀潮廣場演出，環境藝術節每年號召淡水在地居民參與，經過1個月的密集表演工作坊訓練，演繹「海賊王蔡牽」、「八庄大道公」與「西仔反馬偕之愛」三大傳奇篇章，搭配優美舞蹈和氣勢磅礡的聲光呈現，引領民眾一窺淡水歷史風貌。

(中國時報)

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