台積電竹南設廠 提供2500職缺

2018年09月12日 00:46 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣繼力晶科技公司將在銅鑼設廠投資近3000億元後，台灣積體電路製造公司也於竹南實踐先進封測廠建廠計畫，已開始進行建廠環評作業，預估半年內完成相關程序，並預計在2020年完成設廠，屆時將增加2500個以上的工作機會。

台積電將在竹南科學園區周邊特定區範圍、面積廣達14.3公頃的土地，作為台積電公司先進封測廠的建廠用地，日前開始進行建廠環評作業，粗估將為苗栗帶來2500個工作機會，苗栗縣長徐耀昌表示，相關單位已展開前置作業，並發揮最高行政效能，將加速完成此台積電建廠投資案，創造更好的投資環境，打造繁榮幸福的苗栗縣。

苗栗縣政府工商發展處工商科指出，苗栗擁有充足水、電及勤奮勞動力，且土地成本較中北部等縣市便宜，具優良的招商優勢，目前除了半導體大廠力晶科技公司投資2780億元，且將於銅鑼擴產12吋晶圓廠外，台積電也已逐步在竹南進行建廠環評作業，使苗栗成為半導體的重鎮，未來更多中下游產業進駐，擴展產業聚落的效應。

此外，苗栗縣政府祕書長陳斌山表示，台積電公司11日於縣府洽談協助事項，並先期環評作業程序於近期啟動，至於建廠確切時程與投資金額，須等台積電蕫事會通過後，再正式對外宣布。

(中國時報)